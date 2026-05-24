Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Ένταση ΜακΚίσικ με Καμπάτσο και τεχνικές ποινές

Ένταση προκλήθηκε κατά τη διάρκεια της τρίτης περιόδου στον τελικό Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης στο «Telekom Center Athens» μεταξύ του Σακίλ ΜακΚίσικ και του Φακούντο Καμπάτσο.

Συγκεκριμένα, περίπου έξι λεπτά πριν το τέλος του δεκαλέπτου, ο Φακούντο Καμπάτσο βρέθηκε στο έδαφος έπειτα από μαρκάρισμα του Αμερικάνου γκαρντ. Μάλιστα, ο τελευταίος βρέθηκε από πάνω του, χωρίς να… κουνηθεί.

Αυτό προκάλεσε την… έκρηξη του Αργεντίνου σταρ της «Βασίλισσας», οι δύο παίκτες αντέδρασαν λίγο… έντονα, αλλά τελικά οι διαιτητές μοίρασαν από μία τεχνική ποινή, με τον Φαούντο Καμπάτσο να χρεώνεται με το τρίτο του φάουλ στον αγώνα.