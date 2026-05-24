EuroLeague Final Four 2026: Παρατεταγμένα τα ΜΑΤ ανάμεσα στους οπαδούς του Ολυμπιακού (vid)

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι Αρχές στο T-Center ενόψει του μεγάλου τελικού της EuroLeague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η εικόνα στο γήπεδο είναι διαφορετική σε σχέση με προηγούμενες διοργανώσεις, καθώς εκτός από τους ανθρώπους ασφαλείας της Euroleague, στις εξέδρες έχουν τοποθετηθεί και δυνάμεις των ΜΑΤ.

Η παρουσία αστυνομικών μέσα στις κερκίδες θεωρείται ασυνήθιστη για αγώνα μπάσκετ, ωστόσο κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να αποφευχθούν νέα περιστατικά και να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή του τελικού.

