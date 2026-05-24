· Ολυμπιακός · Ρεάλ Μαδρίτης

EuroLeague Final Four 2026: Παρατεταγμένα τα ΜΑΤ ανάμεσα στους οπαδούς του Ολυμπιακού (vid)

Έντονη αστυνομική παρουσία στις κερκίδες που φιλοξενούν οπαδούς του Ολυμπιακού.

EuroLeague Final Four 2026: Παρατεταγμένα τα ΜΑΤ ανάμεσα στους οπαδούς του Ολυμπιακού (vid)
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι Αρχές στο T-Center ενόψει του μεγάλου τελικού της EuroLeague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η εικόνα στο γήπεδο είναι διαφορετική σε σχέση με προηγούμενες διοργανώσεις, καθώς εκτός από τους ανθρώπους ασφαλείας της Euroleague, στις εξέδρες έχουν τοποθετηθεί και δυνάμεις των ΜΑΤ.

Η παρουσία αστυνομικών μέσα στις κερκίδες θεωρείται ασυνήθιστη για αγώνα μπάσκετ, ωστόσο κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να αποφευχθούν νέα περιστατικά και να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή του τελικού.

Δείτε το βίντεο

COMMENTS
LATEST NEWS
21:35 EUROLEAGUE

Αντετοκούνμπο: «Ίσως μία μέρα παίξω στην Euroleague»

21:14 EUROLEAGUE

EuroLeague Final Four 2026: Παρατεταγμένα τα ΜΑΤ ανάμεσα στους οπαδούς του Ολυμπιακού (vid)

21:13 EUROLEAGUE

Euroleague Final Four 2026: 12 συλλήψεις και 110 προσαγωγές στους ελέγχους για τον τελικό

20:50 EUROLEAGUE

LIVE: Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης

20:43 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Ένα φινάλε γεμάτο συγκινήσεις

20:41 EUROLEAGUE

AS: «Ντροπιαστικό χάος στον τελικό της Εuroleague» (vid)

20:29 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οριστικό: Σίγουρα με τρεις ομάδες σε League Phase η Ελλάδα

20:14 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Ενδιαφέρον από Πάλας και Λεβερκούζεν για Ιραόλα»

20:14 CHAMPIONS LEAGUE

Ολυμπιακός: Πήρε το «δώρο» της Άστον Βίλα και γλυτώνει γύρο στο CL - Οι πιθανοί αντίπαλοι

20:09 EUROLEAGUE

Βρούτσης για ΣΕΦ: «Η ελληνική Πολιτεία θα καταβάλει την απαραίτητη δαπάνη για πραγματικό στολίδι»

20:06 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Παρελθόν από την «Ένωση» ο Ρομπέρτο Περέιρα

19:56 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ-Αστέρας Τρίπολης 2-0: Κατέκτησε και το Κύπελλο στα 100 χρόνια του ο «Δικέφαλος»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας