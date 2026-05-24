· Ολυμπιακός · Ρεάλ Μαδρίτης

AS: «Ντροπιαστικό χάος στον τελικό της Εuroleague» (vid)

Οι Ισπανοί έχουν απίστευτα παράπονα από για τον τρόπο διεξαγωγής του τελικού.

AS: «Ντροπιαστικό χάος στον τελικό της Εuroleague» (vid)
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Έντονη αναστάτωση επικράτησε έξω και μέσα στο T-Center λίγες ώρες πριν από τον τελικό της EuroLeague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι εικόνες που κυκλοφόρησαν από το γήπεδο κάνουν ήδη τον γύρο της Ευρώπης, με την ισπανική «AS» να περιγράφει την κατάσταση ως «χαοτική» λόγω της παρουσίας φιλάθλων χωρίς εισιτήρια.

Δημοσίευμα για εκατοντάδες φίλους του Ολυμπιακού χωρίς εισιτήριο

Σύμφωνα με το ισπανικό Μέσο, περίπου 500 φίλοι του Ολυμπιακού φέρονται να βρέθηκαν σε συγκεκριμένο σημείο του T-Center χωρίς να διαθέτουν έγκυρο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό.

Το περιστατικό προκάλεσε κινητοποίηση των αρχών ασφαλείας, με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και μονάδες ΜΑΤ να επεμβαίνουν προκειμένου να ελεγχθεί η κατάσταση.

Στο επίκεντρο η οργάνωση του Final Four

Τα περιστατικά πριν από τον τελικό έχουν ήδη προκαλέσει συζητήσεις σχετικά με την οργάνωση και τη διαχείριση της προσέλευσης των φιλάθλων στο Final Four της Euroleague.

Η διοργανώτρια αρχή βρίσκεται στο επίκεντρο της κριτικής, καθώς αρκετοί σχολιάζουν τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στις εισόδους του γηπέδου λίγο πριν από τη σπουδαία αναμέτρηση.

Δείτε το βίντεο

COMMENTS
LATEST NEWS
21:35 EUROLEAGUE

Αντετοκούνμπο: «Ίσως μία μέρα παίξω στην Euroleague»

21:14 EUROLEAGUE

EuroLeague Final Four 2026: Παρατεταγμένα τα ΜΑΤ ανάμεσα στους οπαδούς του Ολυμπιακού (vid)

21:13 EUROLEAGUE

Euroleague Final Four 2026: 12 συλλήψεις και 110 προσαγωγές στους ελέγχους για τον τελικό

20:50 EUROLEAGUE

LIVE: Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης

20:43 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Ένα φινάλε γεμάτο συγκινήσεις

20:41 EUROLEAGUE

AS: «Ντροπιαστικό χάος στον τελικό της Εuroleague» (vid)

20:29 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οριστικό: Σίγουρα με τρεις ομάδες σε League Phase η Ελλάδα

20:14 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Ενδιαφέρον από Πάλας και Λεβερκούζεν για Ιραόλα»

20:14 CHAMPIONS LEAGUE

Ολυμπιακός: Πήρε το «δώρο» της Άστον Βίλα και γλυτώνει γύρο στο CL - Οι πιθανοί αντίπαλοι

20:09 EUROLEAGUE

Βρούτσης για ΣΕΦ: «Η ελληνική Πολιτεία θα καταβάλει την απαραίτητη δαπάνη για πραγματικό στολίδι»

20:06 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Παρελθόν από την «Ένωση» ο Ρομπέρτο Περέιρα

19:56 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ-Αστέρας Τρίπολης 2-0: Κατέκτησε και το Κύπελλο στα 100 χρόνια του ο «Δικέφαλος»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας