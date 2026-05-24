AS: «Ντροπιαστικό χάος στον τελικό της Εuroleague» (vid)

Έντονη αναστάτωση επικράτησε έξω και μέσα στο T-Center λίγες ώρες πριν από τον τελικό της EuroLeague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι εικόνες που κυκλοφόρησαν από το γήπεδο κάνουν ήδη τον γύρο της Ευρώπης, με την ισπανική «AS» να περιγράφει την κατάσταση ως «χαοτική» λόγω της παρουσίας φιλάθλων χωρίς εισιτήρια.

Δημοσίευμα για εκατοντάδες φίλους του Ολυμπιακού χωρίς εισιτήριο

Σύμφωνα με το ισπανικό Μέσο, περίπου 500 φίλοι του Ολυμπιακού φέρονται να βρέθηκαν σε συγκεκριμένο σημείο του T-Center χωρίς να διαθέτουν έγκυρο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό.

Το περιστατικό προκάλεσε κινητοποίηση των αρχών ασφαλείας, με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και μονάδες ΜΑΤ να επεμβαίνουν προκειμένου να ελεγχθεί η κατάσταση.

Στο επίκεντρο η οργάνωση του Final Four

Τα περιστατικά πριν από τον τελικό έχουν ήδη προκαλέσει συζητήσεις σχετικά με την οργάνωση και τη διαχείριση της προσέλευσης των φιλάθλων στο Final Four της Euroleague.

Η διοργανώτρια αρχή βρίσκεται στο επίκεντρο της κριτικής, καθώς αρκετοί σχολιάζουν τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στις εισόδους του γηπέδου λίγο πριν από τη σπουδαία αναμέτρηση.

