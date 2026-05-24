Euroleague Final Four 2026: Σύλληψη σεκιούριτι γιατί έβαζε κόσμο χωρίς εισιτήριο

Λίγες ώρες πριν το τζάμπολ στον τελικό του Final Four στο Telekom Center Athens, έφτασε ο κύριος πυρήνας των οπαδών του Ολυμπιακού. Αμέσως δημιουργήθηκαν προβλήματα, καθώς κάποιοι προσπάθησαν να εισέλθουν χωρίς εισιτήριο.

Μάλιστα είχαν και τη βοήθεια από άτομα που εκτελούσαν χρέη σεκιούριτι. Για το λόγο αυτό, η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ενός σεκιούριτι, καθώς επέτρεπε να περάσουν άτομα χωρίς εισιτήριο.