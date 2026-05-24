Euroleague Final Four 2026: Ένταση στο Telekom Center Athens – Προσπάθεια εισόδου χωρίς εισιτήρια

Ένταση προκλήθηκε στον περιβάλλοντα χώρο του Telekom Center Athens. Αιτία στάθηκε η κίνηση αρκετών ατόμων χωρίς εισιτήριο, οι οποίοι προσπάθησαν να μπουν με ντου στο γήπεδο. Κάτι που έγινε άμεσα αντιληπτό από τους άνδρες της αστυνομίας και υπήρξε άμεση αντίδραση.

Η επέμβαση περιελάμβανε και χρήση χημικών για να απομακρυνθούν τα συγκεκριμένα άτομα. Κάτι που έγινε, ενώ οι πληροφορίες κάνουν λόγο και για προσαγωγές.

Η κατάσταση δεν ξέφυγε, λόγω της άμεσης επέμβασης της αστυνομίας που τελείωσε το συμβάν στη «γέννησή» του. Η ανησυχία, πάντως, είναι μεγάλη, καθώς φαίνεται πως βρίσκονται γύρω απ’ το γήπεδο αρκετά άτομα χωρίς εισιτήρια.