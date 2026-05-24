EuroLeague Final Four 2026, Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Η δωδεκάδα των «ερυθρόλευκων» για τον τελικό

Η μεγάλη ώρα έφτασε για τον Ολυμπιακό. Οι «ερυθρόλευκοι» διασταυρώνουν τα ξίφη τους με τη Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του φετινού Final Four στο «Telekom Center» Athens, θέλοντας να ράψουν το τέταρτο αστέρι τους.

Λίγη ώρα πριν το τζάμπολ, ο Γιώργος Μπαρτζώκας έκανε γνωστή τη δωδεκάδα με την οποία θα αγωνιστούν οι «ερυθρόλευκοι».

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας κόουτς αποφάσισε να πάει με την ίδια δωδεκάδα όπως στον ημιτελικό με τη Φενέρ, με τους Λαρεντζάκη, Νιλικίνα, Μόρις και Φαλ να παραμένουν εκτός.

Αναλυτικά η δωδεκάδα του Ολυμπιακού:

Ουόκαπ, Τζόζεφ, ΜακΚίσικ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Γουόρντ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Χολ, Τζόουνς.