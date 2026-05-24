Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Η δωδεκάδα της «Βασίλισσας» για τον μεγάλο τελικό του Final Four

Η Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στον μεγάλο τελικό του φετινού Final Four, (24/5, 21:00) με στόχο την κατάκτηση της 12ης Ευρωλίγκας της ιστορίας της.

Η «Βασίλισσα» θα παραταχθεί χωρίς τους Λεν, Γκαρούμπα και Ταβάρες, με τον Σέρτζιο Σκαριόλο να ετοιμάζει διάφορα τρικ προκειμένου να καλύψει τη θέση του σέντερ.

Αναλυτικά η δωδεκάδα της Ρεάλ Μαδρίτης:

Τρέι Λάιλς, Αλμπέρτο Αμπάλδε, Τσούμα Οκέκε, Φακούντο Καμπάτσο, Μάριο Χεζόνια, Σέρχιο Γιουλ, Τεό Μαλεντόν, Γκάμπριελ Ντεκ, Αντρές Φελίζ, Ιζάν Αλμάνσα Ντέιβιντ Κράμερ και Γκαμπριέλ Προσίντα.