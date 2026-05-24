EuroLeague Final Four 2026: Παρών στο Telekom Center ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Το παρών θα δώσει στον μεγάλο τελικό του Final Four ανάμεσα σε Ρεάλ και Ολυμπιακό ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Οι διασημότητες στον μεγάλο τελικό της EuroLeague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης θα έχουν την τιμητική τους με λαμπρότερη όλων εκείνη του Γιάννη Αντετοκούνμπο!

Ο Έλληνας σούπερ σταρ, αναμένεται να τραβήξει όλα τα βλέμματα στις εξέδρες του κλειστού των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.

Υπενθυμίζεται, μάλιστα, πως το 2024 είχε δώσει το «παρών» και στον τελικό του Βερολίνου, παρακολουθώντας τον θρίαμβο του Παναθηναϊκού κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης.

