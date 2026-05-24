EuroLeague Final Four 2026: Στο Καλλιμάρμαρο οι οπαδοί της Ρεάλ Μαδρίτης (pics)

Όλα είναι έτοιμα για τον μεγάλο τελικό της EuroLeague, όπου ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Telekom Center»..

Δυναμική παρουσία θα έχει η «βασίλισσα», αφού περίπου 500 οπαδοί των Ισπανών ταξίδεψαν για να στηρίξουν από κοντά την ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο.

Λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ του τελικού, οι φίλοι της ισπανικής ομάδας συγκεντρώθηκαν στο Καλλιμάρμαρο, όπου πραγματοποιήθηκαν αυστηροί έλεγχοι από τις αστυνομικές αρχές.

Στη συνέχεια, οι οπαδοί των «μερένχες» επιβιβάστηκαν οργανωμένα σε λεωφορεία με κατεύθυνση το Μαρούσι, όπου θα διεξαχθεί η μεγάλη αναμέτρηση.

