Βιλερμπάν: Αναλαμβάνει προπονητής ο Τόνι Πάρκερ, στο πλευρό του ο Βενσάν Κολέ

Αίσθηση προκαλούν στο ευρωπαϊκό μπάσκετ οι τελευταίες κινήσεις της Βιλερμπάν, καθώς ο Τόνι Πάρκερ αναμένεται να αναλάβει τη θέση του head coach στη Γαλλική ομάδα, σύμφωνα με δημοσίευμα του BasketNews.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του Ντονάτας Ουρμπόνας, ο εμβληματικός Γάλλος σταρ και ιδιοκτήτης του συλλόγου αποφάσισε να κάτσει ο ίδιος στην άκρη του πάγκου.

Συμπληρωματικά, στο πλευρό του ο πρώην πρωταθλητής του ΝΒΑ θα έχει τον πρώην ομοσπονδιακό τεχνικό, Βενσάν Κολέ. Ο 62χρονος αναμένεται να ενταχθεί στο τεχνικό τιμ, είτε από τη θέση του assistant coach είτε από εκείνη του στενού συμβούλου, προσφέροντας την τεράστια εμπειρία του.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, το deal προβλέπει πως ο Τόνι Πάρκερ θα λαμβάνει ετήσιο συμβόλαιο ύψους 1,2 εκατομμυρίων ευρώ για τις υπηρεσίες του.