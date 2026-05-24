Γουόρντ: «Χρειαζόμαστε τον κόσμο πιο πολύ από ποτέ, ελπίζω να τελειώσουμε με καλό τρόπο»

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Ρεάλ Μαδρίτης στον μεγάλο τελικό του φετινού Final Four στο Telekom Center, με στόχο να κατακτήσει το τέταρτο ευρωπαϊκό της ιστορίας του.

Σε δηλώσεις του λίγη ώρα πριν το τζάμπολ, ο Τάισον Γουόρντ υπογράμμισε τις δυσκολίες που κρύβει η αναμέτρηση κόντρα στη Βασίλισσα, στέλνοντας παράλληλα το δικό του μήνυμα προς τον κόσμο της ομάδας.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γουόρντ:

«Ανυπομονώ για το τζάμπολ, αλλά σίγουρα έχω και κάποιο άγχος. Αυτό είναι κάτι που αγαπώ στο μπάσκετ, ότι μπορεί να βγάλει τον καλύτερο και τον χειρότερο εαυτό σου. Βλέπεις τα πάνω και τα κάτω, την ημέρα πριν και την ημέρα μετά.

Οπότε τώρα απλά απολαμβάνω τα συναισθήματα που έχω και θα προσπαθήσω να τα χρησιμοποιήσω υπέρ μου στη συνέχεια”, τόνισε αρχικά ο Αμερικανός φόργουορντ, για να προσθέσει αναφορικά με την εμπειρία του από το πρώτο του Final-Four.

“Σίγουρα πιο τρελή από όσο φανταζόμουν. Και δεν έχει τελειώσει ακόμα. Όλα θα μπορούσαν να εξελιχθούν διαφορετικά την Παρασκευή και μπορούν να εξελιχθούν διαφορετικά και αύριο. Οπότε αυτή τη στιγμή προσπαθώ να κρατήσω μια ισορροπία και ελπίζω αύριο να τελειώσουμε με καλό τρόπο”.

Κληθείς δε να στείλει μήνυμα στον κόσμο του Ολυμπιακού που αναμένεται να δώσει βροντερό παρών στο T-Center, είπε: “Να έρθετε. Σας χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ. Είναι κάτι ξεχωριστό για εσάς, αλλά είναι και για εμάς. Και πιστεύω πως αν είστε εκεί, τότε εμείς θα παίξουμε ακόμα πιο σκληρά»