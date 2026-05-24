· Ολυμπιακός · Ρεάλ Μαδρίτης

Γουόρντ: «Χρειαζόμαστε τον κόσμο πιο πολύ από ποτέ, ελπίζω να τελειώσουμε με καλό τρόπο»

Όσα δήλωσε ο Τάισον Γουόρντ ενόψει του μεγάλου τελικού του Final Four ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Γουόρντ: «Χρειαζόμαστε τον κόσμο πιο πολύ από ποτέ, ελπίζω να τελειώσουμε με καλό τρόπο»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Ρεάλ Μαδρίτης στον μεγάλο τελικό του φετινού Final Four στο Telekom Center, με στόχο να κατακτήσει το τέταρτο ευρωπαϊκό της ιστορίας του.

Σε δηλώσεις του λίγη ώρα πριν το τζάμπολ, ο Τάισον Γουόρντ υπογράμμισε τις δυσκολίες που κρύβει η αναμέτρηση κόντρα στη Βασίλισσα, στέλνοντας παράλληλα το δικό του μήνυμα προς τον κόσμο της ομάδας.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γουόρντ:

«Ανυπομονώ για το τζάμπολ, αλλά σίγουρα έχω και κάποιο άγχος. Αυτό είναι κάτι που αγαπώ στο μπάσκετ, ότι μπορεί να βγάλει τον καλύτερο και τον χειρότερο εαυτό σου. Βλέπεις τα πάνω και τα κάτω, την ημέρα πριν και την ημέρα μετά.

Οπότε τώρα απλά απολαμβάνω τα συναισθήματα που έχω και θα προσπαθήσω να τα χρησιμοποιήσω υπέρ μου στη συνέχεια”, τόνισε αρχικά ο Αμερικανός φόργουορντ, για να προσθέσει αναφορικά με την εμπειρία του από το πρώτο του Final-Four.

“Σίγουρα πιο τρελή από όσο φανταζόμουν. Και δεν έχει τελειώσει ακόμα. Όλα θα μπορούσαν να εξελιχθούν διαφορετικά την Παρασκευή και μπορούν να εξελιχθούν διαφορετικά και αύριο. Οπότε αυτή τη στιγμή προσπαθώ να κρατήσω μια ισορροπία και ελπίζω αύριο να τελειώσουμε με καλό τρόπο”.

Κληθείς δε να στείλει μήνυμα στον κόσμο του Ολυμπιακού που αναμένεται να δώσει βροντερό παρών στο T-Center, είπε: “Να έρθετε. Σας χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ. Είναι κάτι ξεχωριστό για εσάς, αλλά είναι και για εμάς. Και πιστεύω πως αν είστε εκεί, τότε εμείς θα παίξουμε ακόμα πιο σκληρά»

COMMENTS
LATEST NEWS
14:36 ΣΠΟΡ

Roland Garros: Έγινε viral ο Αρτούρ Γκεά - «Πρέπει να πάω τουαλέτα, θα τα κάνω μέσα στο γήπεδο»

14:24 EUROLEAGUE

EuroLeague Final Four 2026: Οι ευχές της Ντάρα στον Σάσα Βεζένκοφ

14:12 ΣΠΟΡ

Παναθηναϊκός: Στο νοσοκομείο η Πέννυ Ρόγκα – Το ευχαριστώ του Ερασιτέχνη σε Βρούτση και ΥΓΕΙΑ

14:09 EUROLEAGUE

Γουόρντ: «Χρειαζόμαστε τον κόσμο πιο πολύ από ποτέ, ελπίζω να τελειώσουμε με καλό τρόπο»

13:54 SUPER LEAGUE

Στρεφέτσα: «Όνειρο το Champions League, βρήκα μια οικογένεια στην Πάρμα»

13:44 EUROLEAGUE

Euroleague Final Four 2026: Στην Αθήνα ο Φλορεντίνο Πέρεθ για το Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης

13:33 SUPER LEAGUE

Μάριος Οικονόμου: Η Τροχαία Ιωαννίνων αναζητά μάρτυρες για το σοβαρό τροχαίο

12:56 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μάριος Οικονόμου: Κρίσιμες ώρες για τον πρώην αμυντικό της ΑΕΚ μετά το σοβαρό τροχαίο

12:36 SUPER LEAGUE

Κοινή επιθυμία ΑΕΚ και Νίκολιτς για νέο συμβόλαιο: Το ιδανικό περιβάλλον και το στίγμα Ριμπάλτα

11:55 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Εμπαπέ ξανά πρώτος σκόρερ στη LaLiga

11:23 EUROLEAGUE

Γιαννακόπουλος: «Πρέπει να γίνουμε ακόμα πιο δυνατοί κι αυτό είναι δική μου δουλειά»

11:09 BET ON

Η επιλογή της ΒΕΤΜΑΤ και του Ανδρέα Ματθαιακάκη για το Τότεναμ - Έβερτον

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας