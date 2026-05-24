Euroleague Final Four 2026: Στην Αθήνα ο Φλορεντίνο Πέρεθ για το Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης

Στην Αθήνα θα βρεθεί ο Φλορεντίνο Πέρεθ για τον μεγάλο τελικό, Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για τις 21:00 (Novasports Prime).

Ο διοικητικός ηγέτης της Ρεάλ Μαδρίτης αναμένεται να δώσει το «παρών» στο Telekom Center Athens, προκειμένου να στηρίξει από κοντά την ισπανική ομάδα στην προσπάθειά της να κατακτήσει το 12ο τρόπαιο της ιστορίας της στον θεσμό.

Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης κοντράρονται για πέμπτη φορά σε τελικό της διοργάνωσης, με τους Μαδριλένους να έχουν το προβάδισμα στις μεταξύ τους αναμετρήσεις με τρεις νίκες έναντι μίας των «ερυθρόλευκων».