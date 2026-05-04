Σκαριόλο για Λάιλς-Χεζόνια: «Το μέλλον τους είναι ερώτημα για τον σύλλογο»

Η Ρεάλ Μαδρίτης ετοιμάζεται για το Game 3 των playoffs της EuroLeague απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ, την Τρίτη (05/05, 19:00) στην Arena Botevgrand στη Βουλγαρία, όμως το αγωνιστικό ενδιαφέρον δεν περιορίζεται μόνο στο παρκέ.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι Τρέι Λάιλς και Μάριο Χεζόνια, καθώς οι φήμες για την παραμονή και τις ανανεώσεις των συμβολαίων τους απασχόλησαν τους δημοσιογράφους, οι οποίοι έθεσαν σχετικά ερωτήματα στον προπονητή Σέρτζιο Σκαριόλο.

Παράλληλα, τέθηκε και ζήτημα για τη συνολική αγωνιστική εικόνα των δύο παικτών, με τις συζητήσεις γύρω από την απόδοσή τους και τον ρόλο τους στο ρόστερ να παραμένουν ανοιχτές ενόψει της συνέχειας της σεζόν.

Οι δηλώσεις του Σκαριόλο:

«Πρώτον, όσον αφορά το μέλλον, αυτό είναι ένα ερώτημα για τον σύλλογο. Όσον αφορά την αρχική ερώτηση, είναι αλήθεια, αλλά είναι επειδή κατάλαβαν ότι έπρεπε να αλλάξουν το στυλ παιχνιδιού τους. Έπρεπε να βελτιωθούν αμυντικά και να δημιουργήσουν ευκαιρίες για την υπόλοιπη ομάδα.

Μόλις γίνουν πιο ολοκληρωμένοι παίκτες, μπορώ να επιτρέψω αυτή την πιθανότητα, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη την ποιότητα των άλλων παικτών».

Για το Game 3 με την Χάποελ:

«Είμαστε πιο κοντά στον στόχο μας για τη σεζόν, που είναι να φτάσουμε στο Final Four της Euroleague, αλλά έχουμε ακόμα πολλή δουλειά να κάνουμε απέναντι σε έναν πολύ ταλαντούχο αντίπαλο που θα τα δώσει όλα στην έδρα του. Αν είμαστε προσεκτικοί και παραμείνουμε φρέσκοι μέχρι το τέλος του αγώνα, νομίζω ότι θα έχουμε πιθανότητες να κερδίσουμε , και αυτό θέλουμε, γνωρίζοντας ότι σε αυτό το παιχνίδι είμαστε επικεντρωμένοι για να παίξουμε όσο καλύτερα μπορούμε».

Για το ότι θα είναι ο πέμπτος αγώνας μεταξύ των δύο ομάδων αυτή τη σεζόν, και αν θα μπορούσε να οδηγήσει σε κάποιες εκπλήξεις:

«Υπάρχουν πάντα μικρές προσαρμογές σε κάθε παιχνίδι. Το κλειδί είναι να αντιδράς άμεσα, όπως συνέβη στον πρώτο αγώνα για εμάς, όπου κάναμε κάποιες αλλαγές σε σύγκριση με την κανονική σεζόν και πήγε καλά. Έκαναν το ίδιο την Παρασκευή και λειτούργησε καλά για αυτούς, το μελετήσαμε και το προσαρμόσαμε. Αυτό πιθανότατα θα συμβεί και σε αυτόν τον αγώνα».

Για το γεγονός ότι η Ρεάλ έχει τρία παιχνίδια χωρίς έναν από τους καλύτερους παίκτες της, τον Γουόλτερ Ταβάρες, ο οποίος τραυματίστηκε την περασμένη Τετάρτη (29/04) στο Game 1 και η «βασίλισσα» έχει κερδίσει και τα τρία αυτά παιχνίδια:

«Το εκτιμώ πολύ γιατί έχουμε κερδίσει πραγματικά τρία πολύ δύσκολα παιχνίδια χωρίς αυτόν. Είναι αλήθεια ότι παίξαμε και τα τρία εντός έδρας. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτά που μας δίνουν οι παίκτες σε αυτή τη θέση, αλλά ταυτόχρονα να δεσμευτούμε ως ομάδα και να προστατεύσουμε τη ρακέτα. Θα μας λείψει η επιβλητική παρουσία του Ταβάρες, αλλά θα προσπαθήσουμε να το αντισταθμίσουμε με συλλογική προσπάθεια».

Το μήνυμα προς τους παίκτες του:

«Όλοι πρέπει να καταλάβουν και να εκτιμήσουν τι σημαίνει να βρίσκονται εδώ και να τιμήσουν αυτή την παρουσία με μια εμφάνιση αντάξια της περίστασης. Νομίζω ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό συμβαίνει στον αθλητισμό και να κάνουμε κάτι επιπλέον, ώστε ο Ταβάρες να νιώσει ότι δεν μας άφησε ορφανούς. Αυτή πρέπει να είναι η νοοτροπία όλων».