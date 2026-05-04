Ιτούδης: «Όποιος δεν μπορεί διαχειριστεί την πίεση, καλύτερα να μείνει σπίτι του»

Η Χάποελ Τελ Αβίβ υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Game 3 της σειράς των playoffs της EuroLeague, με την ισραηλινή ομάδα να είναι ήδη σε δύσκολη θέση, καθώς βρίσκεται πίσω 2-0 στη σειρά.

Ο προπονητής της ομάδας, Δημήτρης Ιτούδης, μιλώντας ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης, τόνισε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Χάποελ, δίνοντας ξεκάθαρα το στίγμα για την απαιτητική συνέχεια της σειράς και την ανάγκη άμεσης αντίδρασης, προκειμένου να μείνει «ζωντανή» στη διεκδίκηση της πρόκρισης.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ιτούδη:

«Πώς μένουμε ζωντανοί; Κερδίζοντας. Και για να κερδίσουμε, πρέπει να κάνουμε πολλά πράγματα καλύτερα».

Για την εικόνα των δύο πρώτων αγώνων:

«Η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε δύο καλά παιχνίδια, αλλά κι εγώ αναγνώρισα αρκετά καλά πράγματα που κάναμε. Υπήρχαν όμως και λιγότερο καλά στοιχεία που πρέπει να διορθώσουμε».

Για το αγωνιστικό πλάνο της Χάποελ:

«Θα πρέπει να ξέρουμε πώς να δημιουργούμε πόντους στο transition και από τα ριμπάουντ. Αυτά τα κομμάτια είναι κρίσιμα απέναντι σε μια ομάδα όπως η Ρεάλ».

Για την πίεση που συνοδεύει τέτοιες σειρές, ήταν ξεκάθαρος:

«Η πίεση είναι μέρος της δουλειάς. Όποιος δεν μπορεί να τη διαχειριστεί, καλύτερα να μείνει σπίτι του. Εμείς είμαστε πιο αποφασισμένοι από ποτέ».