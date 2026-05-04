Χάποελ Τελ Αβίβ: Δεν δίνει εισιτήρια στη Ρεάλ για το Game 3

Με μέτρα περιορισμού φαίνεται πως απαντά η διοίκηση της Χάποελ, η οποία αποφάσισε να μην παραχωρήσει εισιτήρια στους φιλάθλους της Ρεάλ Μαδρίτης για τον τρίτο μεταξύ τους προημιτελικό, σύμφωνα με ισραηλινά Μέσα.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως συνέχεια των δύο πρώτων αναμετρήσεων στην Ισπανία, όπου η Ρεάλ είχε λάβει αντίστοιχα μέτρα για λόγους ασφαλείας, περιορίζοντας την παρουσία φιλοξενούμενων οπαδών.

Το κλίμα στις αναμετρήσεις των δύο ομάδων είναι ήδη επιβαρυμένο, καθώς στην Ισπανία υπάρχει αυξημένη επιφυλακτικότητα απέναντι σε αγώνες με ισραηλινές ομάδες λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή, γεγονός που οδήγησε και σε αγώνες με αυστηρούς περιορισμούς και παρουσία μόνο κατόχων διαρκείας.