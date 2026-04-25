Ολυμπιακός: Μια… ανάσα από Αρμάνι Μιλάνο ο Πίτερς, λένε στην Ιταλία

Ο Άλεκ Πίτερς, όπως όλα δείχνουν, δεν θα συνεχίσει στον Ολυμπιακό, καθώς στην Ιταλία αναφέρουν ότι μόνο η οριστικοποίηση της συμφωνίας απομένει, ώστε ο Αμερικανός ψηλός να μετακομίσει στην Αρμάνι Μιλάνο.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται εν μέσω προετοιμασίας για τα playoffs της Euroleague, όπου παίζει με τη Μονακό, ωστόσο δημοσιεύματα από την Ιταλία φέρνουν ξανά στο προσκήνιο την υπόθεση του Άλεκ Πίτερς.

Ο Αμερικανός φόργουορντ, του οποίου το συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό ολοκληρώνεται το καλοκαίρι, φέρεται να βρίσκεται πολύ κοντά στην αποχώρηση από τον Πειραιά, με τα ρεπορτάζ να κάνουν λόγο για οριστική συμφωνία με την Αρμάνι Μιλάνο.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Αλεσάντρο Μάγκι, οι δύο πλευρές έχουν φτάσει σε κατ’ αρχήν συμφωνία για συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών, με τον 31χρονο άσο να ετοιμάζεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Ιταλία.

Το ίδιο ρεπορτάζ αναφέρει πως το deal βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο και απομένουν μόνο οι τελικές λεπτομέρειες, προκειμένου ο Πίτερς να γίνει κάτοικος Μιλάνου, ενισχύοντας σημαντικά το ρόστερ της ομάδας του Πέπε Ποέτα, με έναν παίκτη υψηλού επιπέδου με αξιόπιστη επιθετική παρουσία στη Euroleague.