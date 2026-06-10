ΑΕΚ: Ανανέωσε με τη Μονίκ Ενρίκε η «Ένωση»

Στη γυναικεία ομάδα χάντμπολ της ΑΕΚ θα συνεχίσει να αγωνίζεται η Μονίκ Ενρίκε, καθώς η διοίκηση της Ένωσης προχώρησε στην ανανέωση της συνεργασίας της με τη Βραζιλιάνα αριστερή ίντερ.

Η 25χρονη αθλήτρια εντάχθηκε στο δυναμικό των «κιτρινόμαυρων» το περασμένο καλοκαίρι και αποτέλεσε ένα από τα βασικά στελέχη της ομάδας κατά τη διάρκεια της σεζόν. Με τις εμφανίσεις της συνέβαλε σημαντικά στην πορεία της ΑΕΚ έως τους τελικούς του πρωταθλήματος, ενώ είχε ενεργό ρόλο και στην παρουσία της ομάδας στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η ανακοίνωση της Ένωσης:

«Η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ανανέωση της συνεργασίας της με την Μονίκ Ενρίκε Ντα Σίλβα. Η 25χρονη αθλήτρια θα ενισχύσει και τη νέα σεζόν το Χάντμπολ Γυναικών της ΑΕΚ.

Η Μονίκ ήρθε πέρυσι το καλοκαίρι και αποτέλεσε μία από τις καλύτερες αθλήτριες στο πρωτάθλημα, συμβάλλοντας στην πορεία εξέλιξης της ΑΕΚ.

Η Μονίκ δήλωσε στο aek.gr:

«Είμαι πολύ χαρούμενη που θα συνεχίσω να φοράω τη φανέλα της ΑΕΚ. Είμαι ευγνώμων για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου. Όταν ήρθα, βρήκα ένα κλαμπ με φιλοδοξίες και πλάνο. Μια οικογένεια που δουλεύει με συνέπεια και επαγγελματισμό. Σήμερα, μένω εδώ, γιατί πιστεύω ότι έχουμε να πετύχουμε μαζί ακόμα καλύτερα πράγματα».

Μονίκ, ΜΑΖΙ και τη νέα σεζόν!»