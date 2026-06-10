· Ολυμπιακός · Παναθηναϊκός

LIVEBLOG, Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός: Το PreGame του Game 4 των τελικών

Στο «Telekom Center Athens» δίνεται η… συνέχεια στην σειρά των τελικών της Greek Basketball League. 

LIVEBLOG, Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός: Το PreGame του Game 4 των τελικών
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το πρώτο «match ball» τίτλου που έχει ο Ολυμπιακός, θέλει να «σβήσει» το βράδυ της Τετάρτης (10/6, 21:00) ο Παναθηναϊκός AKTOR.

LIVE MATCH ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (21:00)

Οι Πειραιώτες, έχοντας για ένα ακόμα παιχνίδι στο ΣΕΦ τη βοήθεια των διαιτητικών αποφάσεων και 19 βολές περισσότερες (32-13), προηγούνται 2-1 και ψάχνουν τη νίκη που θα τους δώσει τον φετινό τίτλο στη Stoiximan GBL.

Από την πλευρά τους οι «πράσινοι», οι οποίοι υπό κανονικές συνθήκες θα έπαιζαν τώρα αυτοί για την κατάκτηση του τίτλου -αν δεν τον είχαν ήδη κατακτήσει ήδη με 3-0 αν είχαν σωστές διαιτησίες- καλούνται να κερδίσουν για δεύτερη φορά στην έδρα τους, ώστε να στείλουν τη σειρά σε Game 5.

Διαβάστε όλες τις εξελίξεις στο PreGame του Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός:

COMMENTS
LATEST NEWS
20:37 EUROLEAGUE

Σκαριόλο: «Δεν μπόρεσα να βοηθήσω την ομάδα ν' ανακτήσει την ενέργειά της μετά το Final Four»

20:30 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026, Group F: Ολλανδία, Ιαπωνία, Σουηδία και Τυνησία σε μάχη με φόντο την πρόκριση

20:12 SUPER LEAGUE

Πορτογαλικά ΜΜΕ: «Στη λίστα του ΠΑΟΚ για την τεχνική ηγεσία ο Σέζαρ Πεϊσότο»

20:03 ΣΠΟΡ

ΑΕΚ: Ανανέωσε με τη Μονίκ Ενρίκε η «Ένωση»

20:00 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026, Group E: Γερμανία, Κουρασάο, Εκουαδόρ και Ακτή Ελεφαντοστού με μία ιστορική συμμετοχή

19:36 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ντι Μάρτζιο: «Στο στόχαστρο της Αλ Σαντ ο Λουτσέσκου»

19:31 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρεάλ Μαδρίτης: Ανανέωσε μέχρι το 2034 με την adidas

19:29 GREEK BASKET LEAGUE

Φόρος τιμής στη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου – Ανθοδέσμη και από τον Ολυμπιακό

19:24 GREEK BASKET LEAGUE

Πρόστιμο και συγγνώμη από τον Γιλντιρίμ

19:00 GREEK BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός: Με Παπαπέτρου το Game 4 των τελικών

19:00 GREEK BASKET LEAGUE

LIVEBLOG, Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός: Το PreGame του Game 4 των τελικών

18:42 SUPER LEAGUE

ΟΦΗ: Ανανέωσε το συμβόλαιό του έως το 2027 ο Μπόρχα Γκονθάλεθ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας