LIVEBLOG, Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός: Το PreGame του Game 4 των τελικών

Το πρώτο «match ball» τίτλου που έχει ο Ολυμπιακός, θέλει να «σβήσει» το βράδυ της Τετάρτης (10/6, 21:00) ο Παναθηναϊκός AKTOR.

Οι Πειραιώτες, έχοντας για ένα ακόμα παιχνίδι στο ΣΕΦ τη βοήθεια των διαιτητικών αποφάσεων και 19 βολές περισσότερες (32-13), προηγούνται 2-1 και ψάχνουν τη νίκη που θα τους δώσει τον φετινό τίτλο στη Stoiximan GBL.

Από την πλευρά τους οι «πράσινοι», οι οποίοι υπό κανονικές συνθήκες θα έπαιζαν τώρα αυτοί για την κατάκτηση του τίτλου -αν δεν τον είχαν ήδη κατακτήσει ήδη με 3-0 αν είχαν σωστές διαιτησίες- καλούνται να κερδίσουν για δεύτερη φορά στην έδρα τους, ώστε να στείλουν τη σειρά σε Game 5.

Διαβάστε όλες τις εξελίξεις στο PreGame του Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός: