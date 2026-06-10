Πρόστιμο και συγγνώμη από τον Γιλντιρίμ
Ο βοηθός του Εργκίν Αταμάν τιμωρήθηκε με πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ για τη χειρονομία του στον τρίτο τελικό του πρωταθλήματος.
Ο Τσενκ Γιλντιρίμ τιμωρήθηκε με εγγραφή επίπληξη, 5.000 ευρώ πρόστιμο και ανακοίνωση συγνώμης στο φίλαθλο κοινό για την χειρονομία του στους διαιτητές δείχνοντας… χρήματα.
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός τον κατήγγειλε και η αθλητική δικαστής τον τιμώρησε με 5.000 ευρώ πρόστιμο, επίπληξη και συγνώμη εντός μίας ημέρας. Παράλληλα, ακόμα 10.000 ευρώ θα πληρώσει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός για τον ίδιο λόγο.