· Παναθηναϊκός

Πρόστιμο και συγγνώμη από τον Γιλντιρίμ

Ο βοηθός του Εργκίν Αταμάν τιμωρήθηκε με πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ για τη χειρονομία του στον τρίτο τελικό του πρωταθλήματος.

Πρόστιμο και συγγνώμη από τον Γιλντιρίμ
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Ο Τσενκ Γιλντιρίμ τιμωρήθηκε με εγγραφή επίπληξη, 5.000 ευρώ πρόστιμο και ανακοίνωση συγνώμης στο φίλαθλο κοινό για την χειρονομία του στους διαιτητές δείχνοντας… χρήματα.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός τον κατήγγειλε και η αθλητική δικαστής τον τιμώρησε με 5.000 ευρώ πρόστιμο, επίπληξη και συγνώμη εντός μίας ημέρας. Παράλληλα, ακόμα 10.000 ευρώ θα πληρώσει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός για τον ίδιο λόγο.

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