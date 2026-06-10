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Ρεάλ Μαδρίτης: Ανανέωσε μέχρι το 2034 με την adidas

Η Ρεάλ Μαδρίτης και η adidas θα συνεχίσουν την κοινή διαδρομή τους, τουλάχιστον μέχρι το 2034

Ρεάλ Μαδρίτης: Ανανέωσε μέχρι το 2034 με την adidas
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Ρεάλ Μαδρίτης και adidas υπέγραψαν την επέκταση της συνεργασίας τους, με το κορυφαίο ποδοσφαιρικό brand του πλανήτη να συνεχίζει να... ντύνεται τουλάχιστον για τα επόμενα οκτώ χρόνια με τις «τρεις γραμμές».

Ο ισπανικός σύλλογος και η γερμανική εταιρεία ανακοίνωσαν την μάρκα την παράταση της συνεργασίας τους, η οποία είναι αδιάλειπτη από το 1999.

«Αυτή η συμφωνία που υπογράψαμε είναι η πιο σημαντική στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Η στρατηγική συμμαχία μεταξύ της Ρεάλ Μαδρίτης και της adidas μας βοήθησε να βιώσουμε μια από τις πιο υπέροχες περιόδους της ιστορίας μας κατά τη διάρκεια αυτών των τριών δεκαετιών. Και μας βοήθησε επίσης να συνεχίσουμε να καλλιεργούμε αυτό το παγκόσμιο συναίσθημα που είναι ο Μαδριτισμός», δήλωσε ο Φλορεντίνο Πέρεθ, ο οποίος, μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας με την Fly Emirates, έκανε τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης την πιο πολύτιμη στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Η συνεργασία μεταξύ της Ρεάλ Μαδρίτης και της adidas-όπως αναφέρει η ισπανική εφημερίδα Marca- ξεκίνησε το 1980 και, μετά από ένα διάλειμμα, συνεχίστηκε το 1999.

Συνολικά, 35 χρόνια στα οποία η μάρκα με τις τρεις ρίγες έχει εξοπλίσει τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο και έχει συνοδεύσει τη Ρεάλ Μαδρίτης σε οκτώ κορυφαία ευρωπαϊκά τρόπαια συλλόγων.

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