· Παναθηναϊκός

Φόρος τιμής στη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου – Ανθοδέσμη και από τον Ολυμπιακό

Στη θέση του ιστορικού ηγέτη του Παναθηναϊκού, υπήρχαν ανθοδέσμες και κασκόλ του «τριφυλλιού», για να θυμίζουν σε όλους την παρουσία του κορυφαίου παράγοντα στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού. 

Φόρος τιμής στη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου – Ανθοδέσμη και από τον Ολυμπιακό
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Το Game 4 των τελικών της GBL, διεξάγεται τη μέρα συμπλήρωσης 8 ετών από την τεράστια απώλεια του Παύλου Γιαννακόπουλου. Του κορυφαίου αθλητικού παράγοντα στην ιστορία της χώρας και φυσικά ενός εκ των σπουδαιότερων επιχειρηματιών του τόπου.

Στο σημείο όπου ήταν η θέση του Παύλου Γιαννακόπουλου στο Telekom Center Athens, η «πράσινη» ΚΑΕ είχε βάλει ένα κασκόλ και μία ανθοδέσμη, για να τιμήσει τη μνήμη του. Ως ελάχιστο φόρο τιμής σε μια τεράστια προσωπικότητα του τόπου και όχι μόνο της ομάδας ή του αθλητισμού.

Για το λόγο αυτό, μάλιστα, τη μνήμη του τίμησε και η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Το στέλεχος των «ερυθρόλευκων», Χρήστος Μπαφές, άφησε ανθοδέσμη και στάθηκε για λίγη ώρα στο σημείο, δείχνοντας το δέοντα σεβασμό σε έναν άνθρωπο που παρά τις όποιες αθλητικές αντιπαλότητες, οι πάντες τον αναγνωρίζουν ως σπουδαία μορφή σε αθλητικό και κοινωνικό επίπεδο

anthodesmi
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