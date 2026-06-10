Παναθηναϊκός AKTOR-Ολυμπιακός: «Έξω» Όσμαν και Σλούκας, «μέσα» Χουάντσο και Σορτς

Πολύ μεγάλο πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό, λίγο πριν το τζάμπολ του Game 4 των τελικών, καθώς ο Εργκίν Αταμάν είναι αναγκασμένος να παραταχθεί χωρίς παίκτη στο "3".

Ο Τσέντι Όσμαν που έχει πρόβλημα στη μέση και δεν πήρε μέρος στον προχθεσινό αγώνα, δεν κατάφερε να ξεπεράσει τις ενοχλήσεις με αποτέλεσμα να μείνει εκτός και του αποψινού αγώνα.

Συνεπώς και με την απουσία του Νίκου Ρογκαβόπουλου, λόγω του τραυματισμού του στο Game 3, αλλά και του γεγονότος πως ο Γκριγκόνις είναι εκτός λίστας, ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί χωρίς κλασικό τριάρι, με τον Χέιζ-Ντέιβις να καλύπτει το κενό.

Επίσης εκτός θα είναι και ο Κώστας Σλούκας που δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί μετά την παρουσία του στο ματς του Φαλήρου.

Πλέον ο Παναθηναϊκός έχει να αντιμετωπίσει μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση καθώς αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα και ποιοτικό αλλά και ποσοτικό και στο "1" και στο "3", ενώ και στο "4" ο Χουάντσο θα είναι με τον Σαμοντούρφ και στο "5" ο Ματίας Λεσόρ με τον Ντίνο Μήτογλου.

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ είναι στο ρόστερ της ομάδας, για δεύτερο συνεχόμενο ματς, όπως είναι και ο Τι Τζέι Σορτς.