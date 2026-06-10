Μουντιάλ 2026, Group D: ΗΠΑ, Παραγουάη, Αυστραλία και Τουρκία σε μάχη για την πρόκριση

Το Group D του Μουντιάλ 2026 συγκεντρώνει ομάδες με διαφορετική ποδοσφαιρική φιλοσοφία, αλλά κοινό στόχο την πρόκριση στα νοκ άουτ. Οι ΗΠΑ, ως μία από τις διοργανώτριες χώρες, ξεκινούν με τον τίτλο του φαβορί, ωστόσο Παραγουάη, Αυστραλία και Τουρκία διαθέτουν τα στοιχεία για να διεκδικήσουν μέχρι τέλους την παρουσία τους στην επόμενη φάση.

ΗΠΑ: Με φιλοδοξίες για μια μεγάλη πορεία μπροστά στο κοινό τους

Οι Ηνωμένες Πολιτείες μπαίνουν στη διοργάνωση με υψηλές προσδοκίες, αξιοποιώντας το πλεονέκτημα της έδρας και ένα ρόστερ γεμάτο ποιότητα, ταχύτητα και εμπειρία από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Το αμερικανικό ποδόσφαιρο βρίσκεται σε συνεχή ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια και η εθνική ομάδα στοχεύει να πετύχει την καλύτερη πορεία της ιστορίας της σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η αποστολή των ΗΠΑ:

Τερματοφύλακες: Κρις Μπρέιντι, Ρόμαν Σελεντάνο, Ματ Φρις.

Αμυντικοί: Σερτζίνιο Ντεστ, Κρις Ρίτσαρντς, Άντονι Ρόμπινσον, Τιμ Ριμ, Τζο Σκάλι, Μάιλς Ρόμπινσον, Όστιν Τράστι, Κάλεμπ Γουάιλι.

Μέσοι: Γουέστον ΜακΚένι, Τάιλερ Άνταμς, Τζιοβάνι Ρέινα, Γιουνούς Μούσα, Μαλίκ Τίλμαν, Τζόνι Καρντόσο, Άινταν Μόρις.

Επιθετικοί: Κρίστιαν Πούλισικ, Φολαρίν Μπαλογκούν, Τιμοθί Γουεά, Ρικάρντο Πέπι, Μπρέντεν Άαρονσον, Χατζί Ράιτ, Κέιντεν Κλαρκ.

Παραγουάη: Η παραδοσιακή δύναμη της Νότιας Αμερικής

Η Παραγουάη επιστρέφει σε τελική φάση Μουντιάλ με στόχο να θυμίσει τις εποχές κατά τις οποίες αποτελούσε μία από τις πιο υπολογίσιμες ομάδες της Λατινικής Αμερικής.

Η αμυντική συνέπεια, η μαχητικότητα και η ένταση στο παιχνίδι παραμένουν τα βασικά χαρακτηριστικά της, ενώ η πρόκριση εξασφαλίστηκε μέσα από τα ιδιαίτερα απαιτητικά προκριματικά της CONMEBOL, απέναντι σε κορυφαίους αντιπάλους.

Η αποστολή της Παραγουάης:

Τερματοφύλακες: Κάρλος Κορονέλ, Χουάν Εσπίνoλα, Γκατίτο Φερνάντες.

Αμυντικοί: Γκουστάβο Γκόμες, Ομάρ Αλντερέτε, Μπλας Ριβέρος, Χουάν Κάσερες, Φαμπιάν Μπαλμπουένα, Χούνιορ Αλόνσο, Ματίας Εσπινόσα.

Μέσοι: Αντρές Κουμπάς, Ματίας Βίγιασαντι, Ντιέγκο Γκόμες, Μιγκέλ Αλμιρόν, Ματίας Ρόχας, Αλένσο Μαρτίνες.

Επιθετικοί: Χούλιο Ενσίσο, Γκαμπριέλ Άβαλος, Άνχελ Ρομέρο, Άλεξ Αρσέ, Ραμόν Σόσα.

Αυστραλία: Μία σταθερή δύναμη της ασιατικής ζώνης

Η Αυστραλία συνεχίζει να έχει συνεπή παρουσία στις μεγάλες διοργανώσεις, αποτελώντας μία από τις πλέον ανταγωνιστικές ομάδες της ασιατικής συνομοσπονδίας.

Οι «Socceroos» βασίζονται στην ομαδική λειτουργία, την πειθαρχία και την εμπειρία ποδοσφαιριστών που αγωνίζονται κυρίως στην Ευρώπη, με στόχο να παρουσιαστούν ξανά ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί.

Το Μουντιάλ 2026 αποτελεί ακόμη μία πρόκληση για μια ομάδα που έχει αποδείξει ότι μπορεί να ξεπερνά τα προγνωστικά.

Η αποστολή της Αυστραλίας:

Τερματοφύλακες: Μάθιου Ράιαν, Πάτρικ Μπιτς, Πολ Ίτσο.

Αμυντικοί: Αζίζ Μπεχίχ, Κάι Ρόουλς, Κάι Τρέβιν, Κάλουμ Έλντερ, Μίλος Ντέγκενεκ, Νέιθανελ Άτκινσον, Τζόρνταν Μπος.

Μέσοι: Τζάκσον Ίρβαϊν, Έιντεν Ο’Νιλ, Κόνορ Μετκάλφ, Κέινου Μπάκους, Ράιλι ΜακΓκρι, Πατρίκ Γιαζμπέκ.

Επιθετικοί: Μίτσελ Ντιουκ, Μπράντον Μπορέλο, Κρεγκ Γκούντγουιν, Κουςίνι Γιένγκι, Άνταμ Τάγκαρτ, Νίκολας Μιλάνοβιτς.

Τουρκία: Επιστροφή σε Μουντιάλ μετά από 24 χρόνια

Η Τουρκία επιστρέφει σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου για πρώτη φορά μετά το 2002, όταν είχε πραγματοποιήσει την κορυφαία πορεία της ιστορίας της, κατακτώντας την τρίτη θέση.

Με μια νέα γενιά ταλαντούχων ποδοσφαιριστών και αρκετούς παίκτες που αγωνίζονται στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης, οι Τούρκοι ταξιδεύουν στη Βόρεια Αμερική με φιλοδοξίες για μια αξιόλογη παρουσία.

Η πρόκριση ήρθε μέσω των play-offs της UEFA, με την Τουρκία να επικρατεί του Κοσόβου στον τελικό και να εξασφαλίζει την επιστροφή της στην κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση μετά από 24 χρόνια.

Η αποστολή της Τουρκίας:

Τερματοφύλακες: Αλτάι Μπαγιντίρ, Μερτ Γκιουνόκ, Ουγκουρτσάν Τσακίρ.

Αμυντικοί: Μερίχ Ντεμιράλ, Αμπντουλκερίμ Μπαρντακτσί, Φερντί Καντιόγλου, Ζεκί Τσελίκ, Μερτ Μουλντούρ, Σαμέτ Ακαϊντίν, Αχμέτ Τζαν Καπλάν.

Μέσοι: Χακάν Τσαλχάνογλου, Ορχούν Κιοκτσού, Σαλίχ Ουτσάν, Ισμαήλ Γιουκσέκ, Αρντά Γκιουλέρ, Κενάν Γιλντίζ.

Επιθετικοί: Κερέμ Ακτούρκογλου, Μπαρίς Αλπέρ Γιλμάζ, Ενές Ουνάλ, Ιρφάν Τζαν Καχβετσί, Γιουσούφ Γιαζίτσι, Σεμίχ Κιλιτσόι.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα του Group D για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: