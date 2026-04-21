Η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού για τον τελικό με τη Μονακό
Γιάννης Κουβόπουλος Γιάννης Κουβόπουλος 21 Απριλίου 2026, 19:24
Η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού για τον τελικό με τη Μονακό

Η αποστολή του Παναθηναϊκού βρίσκεται στο Telekom Center Athens. - Αυτούς επέλεξε ο Εργκίν Αταμάν. 

Πανέτοιμος ο Παναθηναϊκός για τον μεγάλο... τελικό με τη Μονακό με τον Εργκίν Αταμάν να μην αντιμετωπίζει αγωνιστικά προβλήματα. 

Ο Τούρκος τεχνικός επέλεξε τη δωδεκάδα που αντιμετώπισε και την Αναντολού Εφές την προηγούμενη εβδομάδα, αφήνοντας εκτός της αποστολής που έφτασε στο Telekom Center Athens λίγο μετά τις 7μ.μ. τους Βασίλη Τολιόπουλο και Μάριους Γκριγκόνις.

Η 12άδα του Παναθηναϊκού: Σορτς, Καλαϊτζάκης, Οσμάν, Σλούκας, Χέιζ-Ντέιβις, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Ρογκαβόπουλος, Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου.



