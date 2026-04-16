Ο… απολογισμός του NHD στην Ινδία

Ο παίκτης του Παναθηναϊκού εκμεταλλεύτηκε την άδεια των ημερών του Πάσχα και… γέμισε τις μπαταρίες του, κάνοντας ένα ταξίδι ζωής, λίγο πριν τις κρίσιμες «μάχες» του «τριφυλλιού» για τη EuroLeague.

Τώρα είναι η… ώρα του. Ο Παναθηναϊκός έχει μπει στην πιο κρίσιμη καμπή της σεζόν και οι «πράσινοι» περιμένουν από τα βαριά τους «όπλα» να βγουν μπροστά και να «οδηγήσουν» την ομάδα στο Final-4 της Αθήνας και του Telekom Center Athens. Κώστας Σλούκας, Κέντρικ Ναν και Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις είναι οι παίκτες που καλούνται να κάνουν τη διαφορά με τον τελευταίο να… γεμίζει τις μπαταρίες του με τον δικό του τρόπο.

Ο Αμερικανός του «τριφυλλιού» εκμεταλλευόμενος την άδεια που είχαν οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν, για τις ημέρες του Πάσχα, έκανε ένα ταξίδι… ζωής, σε χρόνο… dt.

Ο Χέιζ-Ντέιβις βρέθηκε στην Ινδία, κάνοντας πραγματικότητα ένα από τα όνειρά του και με την επιστροφή του έκανε τον δικό του απολογισμό στα social media.

Όπως σημείωσε, έκανε πάνω από 30 χιλιάδες βήματα, οδήγησε 13 ώρες ενώ άλλα 18 ήταν σε κάποια πτήση, μη κρύβοντας την ευτυχία του γι αυτήν την εμπειρία.