Η… ακουστική επιστροφή του Λεσόρ: «Αν δώσεις μάχη για τη φανέλα, ο σύλλογος πάντα βάζει πλάτη»!

Η Euroleague παρουσίασε απολαυστικό βίντεο στο οποίο ο Γάλλος σέντερ προπονείται και αγωνίζεται με μικρόφωνο, για να ακούγεται κάθε του ατάκα.

Η επιστροφή του Ματίας Λεσόρ στα γήπεδα, είναι ένα απ’ τα σπουδαία γεγονότα της Euroleague. Ο Γάλλος σέντερ σιγά-σιγά βρίσκει το χαμένο του ρυθμό. Η διοργάνωση έδειξε τι σημαίνει ο 30χρονος για το ευρωπαϊκό μπάσκετ, καθώς τον… καλωδίωσε με μικρόφωνο στο ματς με την Μονακό.

Στην προπόνηση πριν το παιχνίδι του Telekom Center Athens, όσο και στη διάρκεια του αγώνα, ακούγονταν όσα έλεγε ο Λεσόρ που είναι γνωστός για το πάθος του.

Σε μια ατάκα του στη μίνι συνέντευξη που έδωσε στο συγκεκριμένο βίντεο, είπε χαρακτηριστικά για τη νοοτροπία του Παναθηναϊκού AKTOR:

«Αν δείξεις το σωστό χαρακτήρα, δείξεις πως ενδιαφέρεσαι, είσαι έτοιμος να δώσεις μάχη για το σύλλογο, για το έμβλημα, για τη φανέλα, τότε ο σύλλογος πάντα θα… βάζει πλάτη για σένα».

