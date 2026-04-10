Χεζόνια: «Πολλές κενές θέσεις με Ολυμπιακό και Φενέρμπαχτσε»
Eurokinissi Sports
Onsports Team 10 Απριλίου 2026, 13:12
EUROLEAGUE / Ολυμπιακός / Ρεάλ Μαδρίτης / Φενέρμπαχτσε

Ο Μάριο Χεζόνια, έφερε στο προσκήνιο τη συζήτηση γύρω από την ατμόσφαιρα σε δύο από τις πιο «καυτές» έδρες της Ευρώπης, του Ολυμπιακού και της Φενέρμπαχτσε.

Ο Κροάτης φόργουορντ, που συνεχίζει να αποτελεί κομβικό παίκτη στη φετινή πορεία της Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία διεκδικεί πλασάρισμα στην πρώτη τετράδα και το πλεονέκτημα έδρας στα play offs, στάθηκε σε μια παρατήρηση που έκανε στα πρόσφατα εκτός έδρας παιχνίδια της ομάδας του.

Όπως ανέφερε, οι εικόνες που αντίκρισε στις συγκεκριμένες έδρες δεν θύμιζαν την ένταση και τη «δύναμη» που, όπως είπε, χαρακτήριζε τα ίδια γήπεδα τα προηγούμενα χρόνια.

Ο Χεζόνια σημείωσε πως παρατήρησε περισσότερες κενές θέσεις και μια συνολική ατμόσφαιρα που δεν είχε την ίδια ένταση με το παρελθόν, γεγονός που τον οδήγησε να αναρωτηθεί δημόσια αν κάτι έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια στο συγκεκριμένο κομμάτι του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Με τον χαρακτηριστικό του τρόπο, άφησε ανοιχτό το ερώτημα, ζητώντας ουσιαστικά και τη γνώμη των φιλάθλων για την εικόνα που διαμορφώνεται πλέον στις μεγάλες ευρωπαϊκές έδρες.



