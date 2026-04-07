Μπαρτσελόνα - Παναθηναϊκός AKTOR: Εκτός ο Σατοράνσκι, μέσα ο Βέσελι

Ο Τόμας Σατοράνσκι δεν κατάφερε να ξεπεράσει την ίωση που τον ταλαιπωρεί και δεν θα αγωνιστεί απόψε, αντίθετα με τον Γιαν Βέσελι που θα είναισ τη διάθεση του Τσάβι Πασκουάλ.

Ο Τσέχος γκαρντ ταλαιπωρείται από ίωση και δεν θα είναι στη διάθεση του κόουτς Πασκουάλ για το κομβικό παιχνίδι με το «τριφύλλι», με τον έμπειρο τεχνικό να καλείται να βρει λύσεις εκ των έσω για να μπορέσει να καλύψει το κενό.

Αντιθέτως, ο Γιαν Βέσελι, που ήταν αμφίβολος για το εν λόγω παιχνίδι, βρίσκεται κανονικά στη δωδεκάδα των Καταλανών.