Μπαρτσελόνα - Παναθηναϊκός AKTOR: Με Γκραντ οι πράσινοι στην Καταλονία
Onsports Team 07 Απριλίου 2026, 20:50
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Ο Εργκίν Αταμάν συμπεριέλαβε τον Τζέριαν Γκραντ στην δωδεκάδα της ομάδας του για το αποψινό ματς. 

Σε θέση... μάχης και πάλι ο Τζέριαν Γκραντ. Ο Αμερικανός του Παναθηναϊκού που είχε τραυματιστεί στον αγώνα με την Ντουμπάι, στο Σαράγεβο, μπορεί να μην έχει ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα τραυματισμού του αλλά τον αποψινό αγώνα δεν τον έχανε με τίποτα. 

Ο Γκραντ πήρε μέρος στις δύο τελευταίες προπονήσεις της ομάδας και ο Εργκίν Αταμάν πήρε την απόφαση να τον συμπεριλάβει κανονικά στην δωδεκάδα της αποψινής αναμέτρησης με την Μπαρτσελόνα. 

κτός είναι οι Νίκος Ρογκαβόπουλος, Βασίλης Τολιόπουλος και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, που ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς.

Αναλυτικά η 12άδα του Παναθηναϊκού:

Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Σλούκας, Χέις, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Φαρίντ, Γκριγκόνις, Χουάντσο, Μήτογλου



