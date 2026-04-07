Στη Βαρκελώνη ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος για το Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός AKTOR
Onsports Team 07 Απριλίου 2026, 20:17
EUROLEAGUE / Μπαρτσελόνα / Παναθηναϊκός

Ο ιδιοκτήτης των «πράσινων» βρίσκεται στην Καταλανική πρωτεύουσα για το κρίσιμο ματς της Euroleague, δείχνοντας πόσο δίπλα είναι στο «τριφύλλι».

Η διπλή εβδομάδα στην Euroleague, είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για τον Παναθηναϊκό AKTOR. Οι «πράσινοι» καθορίζουν την τύχη τους αναφορικά με την τελική τους κατάταξη στη regular season. Τα ματς στην Ισπανία είναι ιδιαίτερα κρίσιμα, με πρώτο αυτό στη Βαρκελώνη.

Εκεί μάλιστα βρίσκεται και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Ο ιδιοκτήτης των «πράσινων» ταξίδεψε για να βρεθεί δίπλα στην ομάδα, αρχικά στο καθοριστικό παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα.

Για ακόμη μια φορά ο ισχυρός άνδρας του "τριφυλλιού" δείχνει τη στήριξή του στους παίκτες και τον προπονητή. Ειδικά τώρα που κάθε αποτέλεσμα είναι κρίσιμο. 



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
ΠΑΟΚ: Το αντίο στον Μιρτσέα Λουτσέσκου – «Ένας σπουδαίος άνθρωπος και θρυλικός προπονητής»
10 λεπτά πριν ΠΑΟΚ: Το αντίο στον Μιρτσέα Λουτσέσκου – «Ένας σπουδαίος άνθρωπος και θρυλικός προπονητής»
EUROLEAGUE
Euroleague: Η Χάποελ εύκολα τη Φενέρ που συνεχίζει τον κατήφορο
24 λεπτά πριν Euroleague: Η Χάποελ εύκολα τη Φενέρ που συνεχίζει τον κατήφορο
EUROLEAGUE
Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός AKTOR: Στα αποδυτήρια ο Δ. Γιαννακόπουλος πριν το τζάμπολ
31 λεπτά πριν Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός AKTOR: Στα αποδυτήρια ο Δ. Γιαννακόπουλος πριν το τζάμπολ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
«Ολόκληρες γενιές Ρουμάνων μεγάλωσαν με την εικόνα του στις καρδιές τους, ως εθνικό σύμβολο»
42 λεπτά πριν «Ολόκληρες γενιές Ρουμάνων μεγάλωσαν με την εικόνα του στις καρδιές τους, ως εθνικό σύμβολο»
Όλες οι ειδήσεις
