Χουάντσο: «Θα δούμε το ματς με την Μπαρτσελόνα σαν τελικό»

Τι δήλωσε ο Ισπανός για την «κόντρα» με τον αδερφό του, ποια πόλη θεωρεί την καλύτερη του κόσμου και η αντίδρασή του για το viral τραγούδι στο TikTok.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR στη Βαρκελώνη παίζει ένα απ’ τα κρισιμότερα ματς της σεζόν. Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ θα αντιμετωπίσει τον αδερφό του και μίλησε στο PameStoixima για το παιχνίδι. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σημασία της αναμέτρησης και όχι μόνο.

Αναλυτικά:

Για το πως νιώθει που θα παίξει αντίπαλος με τον αδερφό του: «Νιώθω υπέροχα. Είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Κάθε φορά που μοιραζόμαστε το γήπεδο είναι φανταστικό. Μεγαλώσαμε μαζί, αγαπιόμαστε. Κάναμε το όνειρο μας πραγματικότητα με το ΝΒΑ. Παίξαμε πολλές φορές στο ΝΒΑ. Τότε είχαμε την ευκαιρία να παίξουμε μαζί στην εθνική ομάδα. Κερδίσαμε μαζί για την Ισπανία και αυτό ήταν το καλύτερο συναίσθημα».

Για το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα: «Οδεύουμε προς το τέλος της σεζόν και τα παιχνίδια είναι πολύ σημαντικά. Θα αντιμετωπίσουμε το παιχνίδι σαν τελικό».

Για το αν μιλά με τον αδερφό του πριν το παιχνίδι: «Ναι φυσικά. Μεγαλώσαμε βρίζοντας ο ένας τον άλλον (σ.σ γέλια). Μεγαλώσαμε παίζοντας 1vs1 στην αυλή μας μέχρι κάποιος να μην μπορεί να παλέψει άλλο. Μεγαλώνουμε ως ανταγωνιστές. Αυτός είναι ο λόγος που έχουμε τις καριέρες που έχουμε. Αυτός είναι ο λόγος που είναι καλό για εμάς να ανταγωνιζόμαστε»

Για το αν ήθελε να είχε συμπαίκτη τον αδερφό του: «Τον θέλω ως συμπαίκτη σε οποιαδήποτε ομάδα. Είναι σπουδαίος παίκτης. Δεν έχει παίξει πολύ τα τελευταία τρία χρόνια, αλλά το ταλέντο του είναι ακόμα εκεί. Και φυσικά του εύχομαι τα καλύτερα όπου και να πάει. Θα είμαι πάντα ο Νο.1 θαυμαστής του»

Για το ποιον υποστηρίζει η μητέρα τους: «Δεν ξέρω θα πρέπει να την ρωτήσεις. Δεν ξέρω, είναι δύσκολο»

Για την Βαρκελώνη: «Έχει τα πάντα, καλό vibe. Είναι πολυπολιτισμική πόλη. Έχουν υπέροχο φαγητό. Σίγουρα είναι ένα υπέροχο μέρος να επισκεφθείς. Είμαι από την Μαδρίτη, είμαι φαν της Ρεάλ. Μεγάλωσα στην καλύτερη πόλη του κόσμου, αλλά και η Βαρκελώνη είναι καλή. Πρώτα Μαδρίτη και μετά Αθήνα».

Για το αν έχει ακούσει το τραγούδι που έχει γραφτεί για αυτόν: «Μου έστελναν όλα τα Tiktok, αλλά ήταν καλό. Δεν καταλαβαίνω πολλά, αλλά είναι τιμή σου όταν κάποιος δημιουργεί ένα τραγούδι για σένα. Είναι μεγάλη τιμή. Δεν έχω συναντήσει τον artist αλλά θα τον καλέσω στο ΟΑΚΑ. Ίσως βάλουν το τραγούδι στο ΟΑΚΑ».