«Βόμβα» από Ντε Κολό - «Αυτή θα είναι η τελευταία μου σεζόν»

Οnsports Τeam

Την απόφαση να βάλει τέλος στη σπουδαία καριέρα του στο τέλος της φετινής σεζόν πήρε ο Νάντο Ντε Κολό.

Ο Γάλλος γκαρντ ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει την ενεργό δράση, επιβεβαιώνοντας πως η τρέχουσα χρονιά θα είναι η τελευταία του. Αν και αρχικά είχε αφήσει να εννοηθεί πως ενδεχόμενη κατάκτηση της EuroLeague με τη Φενέρμπαχτσε θα μπορούσε να αποτελέσει το ιδανικό φινάλε, ξεκαθάρισε μέσω δηλώσεών του στο BeBasket ότι η απόφασή του δεν εξαρτάται από αυτό.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν είπα ότι θα αποσυρθώ αν κερδίσουμε την EuroLeague. Αλλά για να είμαστε ξεκάθαροι, αυτή θα είναι η τελευταία μου σεζόν».

Παράλληλα, τόνισε ότι η σκέψη της αποχώρησης δεν είναι πρόσφατη, αλλά τον απασχολεί εδώ και καιρό: «Το σκέφτομαι εδώ και καιρό. Από την αρχή της σεζόν, το είχα στο πίσω μέρος του μυαλού μου ότι αυτή θα ήταν η τελευταία μου σεζόν».

Ο Ντε Κολό επέστρεψε στη Φενέρμπαχτσε στις αρχές Ιανουαρίου για τη δεύτερη θητεία του, έχοντας προηγουμένως αγωνιστεί στην ομάδα από το 2019 έως το 2022. Τα δύο προηγούμενα χρόνια φόρεσε τη φανέλα της Βιλερμπάν, όπου συνέχισε να ξεχωρίζει με τη σταθερότητα, την αποτελεσματικότητα και την ηγετική του παρουσία.

Παρά το γεγονός ότι αυτή την περίοδο βρίσκεται εκτός δράσης λόγω τραυματισμού στη γάμπα, τη φετινή σεζόν διατήρησε υψηλό επίπεδο απόδοσης, μετρώντας κατά μέσο όρο 10,9 πόντους, 2,3 ασίστ και 10,9 PIR σε 12 συμμετοχές στην EuroLeague με τη Φενέρ.