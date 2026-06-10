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Παναθηναϊκός: Τετέι και Ταμπόρδα οι κορυφαίοι της σεζόν στη Super League

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας των φιλάθλων στην ιστοσελίδα της Super League. 

Παναθηναϊκός: Τετέι και Ταμπόρδα οι κορυφαίοι της σεζόν στη Super League
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O Ανδρέας Τετέι αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης της σεζόν στον Παναθηναϊκό, όπως προέκυψε από τη ψηφοφορία των φιλάθλων στην ιστοσελίδα της Super League.

Με ποσοστό 24,70% ο διεθνής επιθετικός αναδείχθηκε πρώτος και ακολούθησε ο Βισέντε Ταμπόρδα με 21,26%.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της λίγκας:

Η Super League ανακοινώνει τα αποτελέσματα, μετά από ψηφοφορία των φιλάθλων, του διαγωνισμού Stoiximan Player Of The Club του Παναθηναϊκού:

1. Α. Τετέι 24,70%

2. Β. Ταμπόρδα 21,26%

3. Γ. Κυριακόπουλος 11,72%

4. Α. Ζαρουρί 10,32%

5. N. Καλάμπρια 9,26%

6. Σ. Κοντούρης 8,70%

7. Σ. Ίνγκι Ίνγκασον 4,14%

8. Τ. Μπακασέτας 3,37%

9. Α. Λαφόν 2,46%

10. Α. Τσέριν 1,82%

11. Π. Τσιριβέγια 1,33%

12. Κ. Σφιντέρσκι 0,92%

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