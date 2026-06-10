Μπενφίκα: Επίσημα το… τιμόνι στον Μάρκο Σίλβα μετά την αποχώρηση Μουρίνιο

Η Μπενφίκα ανακοίνωσε και επίσημα την έναρξη της συνεργασίας της με τον Μάρκο Σίλβα, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας, διαδεχόμενος τον Ζοσέ Μουρίνιο.

Οι «αετοί» της Λισαβόνας γνωστοποίησαν παράλληλα την αποχώρηση του Μουρίνιο, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ισπανία και τη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ ο Μάρκο Σίλβα υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι τον Ιούνιο του 2028. Στη συμφωνία περιλαμβάνεται και δυνατότητα επέκτασης για ακόμη έναν χρόνο, έως το καλοκαίρι του 2029.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Πορτογάλος προπονητής αποδέχθηκε μείωση στις απολαβές του προκειμένου να αναλάβει την τεχνική ηγεσία ενός συλλόγου με υψηλούς στόχους και φιλοδοξίες για διεκδίκηση τίτλων.

Για τον Μάρκο Σίλβα πρόκειται για επιστροφή στην πατρίδα του μετά από δέκα χρόνια παρουσίας στο εξωτερικό. Στο διάστημα αυτό εργάστηκε σε συλλόγους εκτός Πορτογαλίας, ενώ είχε περάσει και από τον πάγκο του Ολυμπιακού τη σεζόν 2015-16.

Η επιλογή του συγκέντρωσε την πλήρη στήριξη της διοίκησης της Μπενφίκα, με τον πρόεδρο Ρουί Κόστα και τον αθλητικό διευθυντή Μάριο Μπράνκο να έχουν σημαντικό ρόλο στην ολοκλήρωση της συμφωνίας.