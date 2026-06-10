Μουντιάλ 2026: Η Κίνα δεν στέλνει ομάδα, αλλά τον Μα Νινγκ - Ο viral διαιτητής που θα απασχολήσει

Καθώς η εθνική ομάδα της Κίνας δεν κατάφερε να προκριθεί ξανά στο Παγκόσμιο Κύπελλο, οι ποδοσφαιρόφιλοι της Κίνας «υιοθέτησαν» έναν διαιτητή ως τον κορυφαίο εκπρόσωπο της χώρας στο τουρνουά, το οποίο ξεκινά αύριο Πέμπτη (11/6).

Ο 46χρονος Μα Νινγκ έχει προκαλέσει συζητήσεις και έχει προσελκύσει χορηγίες από μεγάλες κινεζικές μάρκες, όπως η τεχνολογική εταιρεία Lenovo και ο γίγαντας ηλεκτρονικών ειδών Hisense. Ο Μα είναι γνωστός για το αυστηρό του στυλ. Σε έναν αγώνα του 2015 στη Σαγκάη, μοίρασε εννέα κίτρινες κάρτες και τρεις κόκκινες - ένα ορόσημο στην καριέρα του ως διαιτητής που του χάρισε το παρατσούκλι «card master».

Αυτή θα είναι η δεύτερη εμφάνισή του σε Παγκόσμιο Κύπελλο από το ντεμπούτο του στο Κατάρ πριν από τέσσερα χρόνια, όταν ήταν τέταρτος διαιτητής που βοηθούσε τον διαιτητή εκτός γηπέδου. Θέματα που σχετίζονται με τον Μα έχουν συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές στο RedNote και σε άλλες κινεζικές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, με ορισμένους χρήστες να τον υποστηρίζουν και άλλους να θρηνούν για την κατάσταση του αθλητισμού στην Κίνα.

«Έχουμε τον Μα Νινγκ, ποιον έχετε εσείς;» έγραψε ένας χρήστης του RedNote. «Άλλες χώρες μπορούν να παρακολουθήσουν τις ομάδες τους να παίζουν, ενώ εμείς θα παρακολουθούμε τον διαιτητή μας να μοιράζει κάρτες», δήλωσε ένας άλλος.

Ένα meme, που δημιουργήθηκε από έναν χρήστη του Weibo συγκρίνει φωτογραφίες διαφόρων εθνικών ομάδων ποδοσφαίρου και του Mα Νινγκ

Ο Μα βρίσκεται προς το παρόν στο Μαϊάμι για μια 10ήμερη διοργάνωση διαιτητών, όπου θα τον συνοδεύουν δύο άλλοι Κινέζοι εκπρόσωποι, ο βοηθός διαιτητή Ζου Φέι και ο βοηθός διαιτητή βίντεο Φου Μινγκ. Ο Μα έχει πιστοποιηθεί ως διαιτητής από τη FIFA, τον παγκόσμιο φορέα διοίκησης του ποδοσφαίρου, από το 2011. Διδάσκει επίσης στο Nanjing Sport Institute. Για να καταγράψει το επερχόμενο ταξίδι του στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ξεκίνησε έναν λογαριασμό στο RedNote, την πλατφόρμα της Κίνας που μοιάζει με το Instagram, πριν από δύο εβδομάδες και έχει αποκτήσει εύκολα πάνω από 197.000 ακόλουθους.

Η πρώτη του ανάρτηση στην πλατφόρμα τον έδειχνε να ψαρεύει ένα μικρό κόκκινο βιβλίο από την μπροστινή τσέπη της μπλούζας του διαιτητή, μια αναφορά στο κινεζικό όνομα της πλατφόρμας και στο πώς είναι γνωστός για το ότι μοιράζει κόκκινες κάρτες, οι οποίες αποβάλλουν έναν παίκτη από έναν αγώνα για σοβαρές παραβάσεις. Μια επόμενη ανάρτηση ήταν ένα βίντεο που τον έδειχνε να ετοιμάζει τη βαλίτσα του και να γυμνάζεται στο γυμναστήριο, προετοιμαζόμενος για τις υποχρεώσεις του στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Το βίντεο, με δραματική μουσική, περιλαμβάνει ένα tablet Lenovo, μεταξύ άλλων προϊόντων.

«Αναλαμβάνω αυτό το ραντεβού με αυτοπεποίθηση και ψυχραιμία. Παγκόσμιο Κύπελλο, ερχόμαστε», έγραψε στη λεζάντα. Η Κίνα δεν έχει καταφέρει να προκριθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο από την πρώτη της εμφάνιση στο τουρνουά το 2002, όταν αποκλείστηκε στη φάση των ομίλων χωρίς να σκοράρει ούτε έναν βαθμό. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, το κινεζικό ποδόσφαιρο μαστίζεται από οικονομική κρίση και εκτεταμένη διαφθορά, η οποία έχει οδηγήσει σε ισόβιους αποκλεισμούς ορισμένων παικτών, διαιτητών και αξιωματούχων συλλόγων.