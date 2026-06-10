Πάμπλο Μαφέο: Η… κόντρα με τον Μέσι, η παραδοχή του «Πούλγκα» και η καθιέρωση στη Μαγιόρκα

Ο Πάμπλο Μαφέο, εμφανίζεται προ των... πυλών του Ολυμπιακού και αποτελεί μία από τις πιο ιδιαίτερες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών της γενιάς του. Με ρίζες από την Ιταλία και την Αργεντινή, αλλά γεννημένος στην Ισπανία, ακολούθησε μία διαδρομή γεμάτη προκλήσεις, επιμονή και διαρκή προσπάθεια μέχρι να καθιερωθεί στο υψηλότερο επίπεδο.

Η στιγμή που τον έκανε γνωστό στο ευρύ ποδοσφαιρικό κοινό ήρθε στις 23 Σεπτεμβρίου 2017. Ως δανεικός στην Τζιρόνα τότε, κλήθηκε να αντιμετωπίσει τη Μπαρτσελόνα και τον Λιονέλ Μέσι. Η εντολή που είχε από τον προπονητή του ήταν ξεκάθαρη. Να ακολουθεί τον Αργεντινό σταρ σε κάθε σημείο του γηπέδου. Ο Μαφέο εκτέλεσε με απόλυτη συνέπεια το πλάνο της ομάδας του, περιορίζοντας όσο μπορούσε την επιρροή του Μέσι στο παιχνίδι και τραβώντας πάνω του τα βλέμματα ολόκληρης της Ισπανίας.

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Η μεταξύ τους στιχομυθία κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης έμεινε αξέχαστη. «Θα με ακολουθείς όλο το ματς;», ήταν η ερώτηση που έκανε ο «Πούλγκα» εκείνο το βράδυ προς τον πιτσιρικά μπακ της Τζιρόνα και αυτός του απάντησε: «Είσαι ο καλύτερος στον κόσμο, τι να κάνω». Τότε ήρθε η έκρηξη του Μέσι: «Το να παίζεις έτσι είναι μαλ…».

Σε συνέντευξή του στο «DAZN», ο Μέσι κλήθηκε να απαντήσει στο ποιος ήταν ο πιο σκληρός αμυντικός που συνάντησε στην καριέρα του. Η απάντησή του προκάλεσε έκπληξη σε αρκετούς, καθώς επέλεξε να αναφερθεί στον Πάμπλο Μαφέο.

«Ο Πάμπλο Μαφέο, όταν ήταν στην Τζιρόνα, ήταν ο πιο σκληρός αμυντικός που έχω αντιμετωπίσει. Ποτέ δεν ήμουν από τους παίκτες που παραπονιούνται. Πιστεύω ότι η σωματική επαφή είναι μέρος του ποδοσφαίρου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αργεντινός σούπερ σταρ.

Μάλιστα, περίπου έξι χρόνια από εκείνο το απόγευμα υπήρξε συμπαίκτης με τον Λιονέλ Μέσι κατά τη διάρκεια προπονήσεων της «αλμπισελέστε», χωρίς ωστόσο, μέχρι στιγμής να έχει πάρει το… βάπτισμα του πυρός στην εθνική ομάδα της χώρας της Λατινικής Αμερικής.

Ο Πάμπλο Μαφέο κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στις προπονήσεις στην Εθνική Αργεντινής Instagram / De Paul

Τα πρώτα… βήματα, το «σχολείο» της Σίτι και η καθιέρωση

Η ποδοσφαιρική του πορεία είχε ξεκινήσει από τις ακαδημίες της Εσπανιόλ, πριν μετακομίσει σε νεαρή ηλικία στη Μάντσεστερ Σίτι, όπου θεωρήθηκε ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της γενιάς του. Παρότι οι προσδοκίες ήταν υψηλές, ο δρόμος προς την καταξίωση δεν ήταν εύκολος. Οι δανεισμοί σε Τζιρόνα και Ουέσκα, αλλά και το πέρασμά του από τη Στουτγκάρδη, αποτέλεσαν σημαντικούς σταθμούς σε μία πορεία γεμάτη απαιτήσεις και συνεχείς προσαρμογές.

Καθοριστική επιρροή στην εξέλιξή του είχε και η παρουσία του Πατρίκ Βιεϊρά στη Μάντσεστερ Σίτι. Ο θρυλικός Γάλλος, ο οποίος εργαζόταν τότε στο αναπτυξιακό τμήμα των «Πολιτών», διατηρούσε στενή σχέση με τον Μαφέο, με τον Ισπανό αμυντικό να έχει εκφράσει δημόσια την ευγνωμοσύνη και τον σεβασμό του προς το πρόσωπό του όταν εκείνος αποχώρησε από τον σύλλογο.

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Η μεγάλη δικαίωση ήρθε στη Μαγιόρκα. Εκεί βρήκε τη σταθερότητα που αναζητούσε και εξελίχθηκε σε βασικό στέλεχος της ομάδας. Από την οριστική μεταγραφή του το 2022, έχει καταγράψει περισσότερες από 120 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, αποτελώντας σημείο αναφοράς για το δεξί άκρο της άμυνας.