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Ολυμπιακός: Το «Here we go» του Ρομάνο για Μαφέο - Πότε έρχεται στην Ελλάδα για υπογραφές

Παίκτης του Ολυμπιακού θα πρέπει να θεωρείται ο Πάμπλο Μαφέο, με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο να κάνει λόγο για τελειωμένη υπόθεση.

Ολυμπιακός: Το «Here we go» του Ρομάνο για Μαφέο - Πότε έρχεται στην Ελλάδα για υπογραφές
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Μετά την πώληση του Κοστίνια στη Μπράιτον, ο Ολυμπιακός κινείται στην αγορά για δεξιό μπακ υψηλού επιπέδου και φαίνεται πως τον βρήκε.

ΟΙ Πειραιώτες είχαν από την πρώτη στιγμή «κυκλώσει» την περίπτωση του Πάμπλο Μαφέο και πλέον βρίσκονται μια ανάσα από την απόκτηση του Καταλανού ακραίου αμυντικού.

Ο Ολυμπιακός κατέληξε σε οριστική συμφωνία με τη Μαγιόρκα για τη μετακίνηση του 26χρονου μπακ και το μόνο που απομένει για την ολοκλήρωση της μεταγραφής είναι να πέσουν οι υπογραφές.

Οπως, μάλιστα, αποκαλύπτει ο γνωστός Ιταλός specialist στα μεταγραφικά θέματα, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Πάμπλο Μάφεο αναμένεται να ταξιδέψει στην Ελλάδα στις 17 Ιουνίου, προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει και τυπικά τη συμφωνία, υπογράφοντας το νέο του συμβόλαιο.

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