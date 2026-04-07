Euroleague: Όλα για όλα στην Ισπανία – Πρώτη «μάχη» με Μπαρτσελόνα

Μεγάλη Εβδομάδα για την ορθοδοξία, η κρισιμότερη για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό αναφορικά με την τελική του κατάταξη στη βαθμολογία – Απόψε στη Βαρκελώνη κόντρα στην Μπαρτσελόνα οι «πράσινοι».

Τρεις αγωνιστικές απέμειναν για την ολοκλήρωση της regular season στη Euroleague. Ο Παναθηναϊκός AKTOR είναι έβδομος αυτή τη στιγμή, αλλά σε ένα γενικό... χαμό ισοβαθμιών και ομάδων που απέχουν ελάχιστα η μία από την άλλη. Κάθε καλό ή «στραβό» αποτέλεσμα αλλάζει τα δεδομένα.

Τα δύο απ’ τα τρία βήματα που απομένουν, θα γίνουν αυτή την εβδομάδα στην Ισπανία. Είναι τα κρισιμότερα αναφορικά με την τελική κατάταξη των «πράσινων». Και κατά συνέπεια το αν θα είναι στα playoffs ή στα play in, ή ακόμη και τον τρόπο με τον οποίο θα μετάσχουν στη μία ή στην άλλη περίπτωση.

Η κατάσταση είναι τόσο ρευστή, που ο Παναθηναϊκός AKTOR με δύο νίκες αυτή την εβδομάδα στην Ισπανία, μπορεί να διεκδικήσει πλεονέκτημα έδρας, ενώ με δύο ήττες μπορεί να βρεθεί με την… πλάτη στον τοίχο και στη 10η θέση.

Η αρχή γίνεται απόψε για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν. Στη Βαρκελώνη οι «πράσινοι» φιλοξενούνται από την Μπαρτσελόνα, ομάδα που τους είχε νικήσει στο Telekom Center Athens και βρίσκονται και οι δύο στο 20-15. Κατά συνέπεια η κρισιμότητα του αγώνα είναι τεράστια.

Το «τριφύλλι» δεν θα έχει τους Ρογκαβόπουλο, Τολιόπουλο και Σαμοντούροβ, ενώ αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Τζέριαν Γκραντ. Ο Αμερικανός ταξίδεψε στην Ισπανία, αλλά σήμερα θα κριθεί το αν θα βρίσκεται στην 12αδα ή όχι.

Σε κάθε περίπτωση ο Παναθηναϊκός AKTOR καλείται να κάνει το καθήκον του, «σπάζοντας» μια αρνητική παράδοση στο «Παλάου Μπλαουγκράνα», καθώς εκεί έχει να νικήσει εδώ και πάνω από μια δεκαετία. Το έργο του θα είναι δύσκολο κόντρα στην ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ, όμως όλοι έχουν στο μυαλό τους μόνο τη νίκη και στη συνέχεια να στρέψουν το ενδιαφέρον τους στο παιχνίδι της Βαλένθια (Μ. Πέμπτη) όπου και πάλι θα «καίγεται» το «τριφύλλι» για νίκη.

EUROLEAGUE 36η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Μ. Τρίτη 7 Απριλίου

19:00 Χάποελ Τ.Α. – Φενέρμπαχτσε

20:00 Ζαλγκίρις Κάουνας – Ντουμπάι BC

21:00 Ερυθρός Αστέρας – Παρί

21:15 Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης (Novasports 4)

21:30 Βίρτους Μπολόνια – Μπάγερν Μονάχου

21:30 Βαλένθια – Αρμάνι Μιλάνο

21:30 Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός AKTOR (Novasports Prime)

22:00 Μπασκόνια – Μακάμπι Τ.Α.

Μ. Τετάρτη 8 Απριλίου

20:30 Μονακό – Βιλερμπάν

20:30 Αναντόλου Έφες – Παρτίζαν

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ολυμπιακός 23-12

Φενέρμπαχτσε 23-12

Ρεάλ Μαδρίτης 22-13

Βαλένθια 22-13

Χάποελ Τ.Α. 21-13

Ζαλγκίρις Κάουνας 21-14

Παναθηναϊκός AKTOR 20-15

Μπαρτσελόνα 20-15

Ερυθρός Αστέρας 19-16

Μονακό 19-16

Μακάμπι Τ.Α. 18-16

Ντουμπάι BC 18-17

Αρμάνι Μιλάνο 17-18

Παρτιζάν 15-20

Μπάγερν Μονάχου 15-20

Παρί 14-21

Βίρτους Μπολόνια 13-22

Μπασκόνια 11-24

Αναντόλου Έφες 10-15

Βιλερμπάν 8-27