Παναθηναϊκός: Οι… αριθμοί τον φέρνουν δεύτερο φαβορί για το αβαντάζ έδρας

Οnsports team

Για αρκετό διάστημα το σενάριο έμοιαζε μακρινό, όμως πλέον τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Ακόμα και τα μαθηματικά μοντέλα δείχνουν την αλλαγή, με τον Παναθηναϊκό να προβάλλει πλέον ως δεύτερο φαβορί για την κατάκτηση της 4ης θέσης και το πλεονέκτημα έδρας.

Η εικόνα του Παναθηναϊκού AKTOR έχει αλλάξει άρδην, καθώς οι «πράσινοι» ανεβάζουν ρυθμό στο πιο κρίσιμο σημείο της χρονιάς.

Το «τριφύλλι» προέρχεται από τέσσερις διαδοχικές νίκες στη EuroLeague απέναντι σε Ζαλγκίρις Κάουνας, Ερυθρός Αστέρας, Ντουμπάι και Μονακό, γεγονός που τον διατηρεί σε τροχιά ακόμα και για το πλεονέκτημα έδρας στα playoffs.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το μοντέλο «Figurei8ht», η ομάδα του Εργκίν Αταμάν συγκαταλέγεται στα βασικά φαβορί για την 4η θέση, με ποσοστό 25%, το ίδιο με εκείνο της Ζαλγκίρις. Πρώτη στη σχετική λίστα βρίσκεται η Βαλένθια με 36%. Την ίδια στιγμή, Φενερμπαχτσέ (99%), Ολυμπιακός (96%) και Ρεάλ Μαδρίτης (81%) έχουν ουσιαστικά εξασφαλίσει το πλεονέκτημα έδρας.

Παράλληλα, τα ίδια στοιχεία δείχνουν ότι οι 23 νίκες οδηγούν σχεδόν με βεβαιότητα (99%) στην πρώτη εξάδα, ενώ με 22 νίκες οι πιθανότητες περιορίζονται στο 43%. Η Βαλένθια (71%), η Ζαλγκίρις (60%) και ο Παναθηναϊκός (54%) εμφανίζουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες για παρουσία στην εξάδα, με τη Μπαρτσελόνα να ακολουθεί με 39%, τη Χάποελ Τελ Αβίβ με 34% και τη Μονακό με 31%.

Όσον αφορά στη μάχη της πρώτης δεκάδας, οι 21 νίκες προσφέρουν ποσοστό 93% για συμμετοχή στην post-season, ενώ το όριο των 20 νικών δεν φαίνεται επαρκές.