Παναθηναϊκός AKTOR: Γαστρεντερίτιδα ο Χουάντσο, προπόνηση με Αβδάλα!
Onsports Team 28 Μαρτίου 2026, 17:08
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Δεν προπονήθηκε ο Ισπανός που ταλαιπωρείται από γαστρεντερίτιδα, ενώ ο νεαρός που αγωνίζεται στο NCAA επέστρεψε στα… παλιά λημέρια και δούλεψε με το «τριφύλλι».

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ είχε αγωνιστεί κόντρα στη Μονακό με έντονους πόνους στο στομάχι. Ακόμη κι αν αυτοί δεν τον πτόησαν απ’ το να κάνει εξαιρετική εμφάνιση, δεν τον εγκατέλειψαν κι έτσι υποβλήθηκε σε εξετάσεις. Όπως διαπιστώθηκε ταλαιπωρείται από γαστρεντερίτιδα.

Αποτέλεσμα ήταν να μην προπονηθεί το Σάββατο (28/3) και θα φανεί η κατάστασή του ενόψει του ντέρμπι της Δευτέρας με τον Ολυμπιακό στο Telekom Center Athens.

Εκτός προπόνησης έμειναν και οι Τζέριαν Γκραντ (κάταγμα στο χέρι), Νίκος Ρογκαβόπουλος (θλάση), αλλά και ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ.

Η έκπληξη είχε να κάνει με μια παρουσία στην προπόνηση πάντως. Ο Νεοκλής Αβδάλας, παίκτης που προέρχεται από τον Παναθηναϊκό, γυμνάστηκε ξανά με το «τριφύλλι». Ο νεαρός άσος που αφήνει το Βιρτζίνια Τεκ και είναι όλα ανοιχτά για το αν θα συνεχίσει στο NCAA ή αν θα επιλέξει να συμμετάσχει στο Draft του ΝΒΑ, δούλεψε ξανά με τους «πράσινους» σε γνώριμα λημέρια γι’ αυτόν.

 



