Euroleague: Στην 7η θέση ο Παναθηναϊκός AKTOR, μία νίκη απ' το πλεονέκτημα - Η βαθμολογία
EUROKINISSI
Οnsports Team 28 Μαρτίου 2026, 00:50
EUROLEAGUE

Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της EuroLeague μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR απέναντι στη Μονακό, στο πλαίσιο της 34ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR συνέχισε την ανοδική του πορεία στη EuroLeague, επικρατώντας της Μονακό με 107-97 στο Telekom Center Athens και φτάνοντας τις τέσσερις διαδοχικές νίκες στη regular season.

Με αυτό το αποτέλεσμα, το σύνολο του Εργκίν Άταμαν ανέβασε το ρεκόρ του στο 20-14 και παραμένει σε τροχιά για την καλύτερη δυνατή θέση στην κατάταξη, καθώς απομένουν ακόμη τέσσερις αγωνιστικές μέχρι την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου.

Αποτελέσματα - 34η αγωνιστική

Παρί (Γαλλία)–Ολυμπιακός 87-104

Πέμπτη, 26 Μαρτίου

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Ντουμπάι (ΗΑΕ) 104-100 -παρ. (88-88κ.α.)

Αρμάνι Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)–Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 103-87

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)–Βιλερμπάν (Γαλλία) 93-83

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)–Αναντολού Εφές (Τουρκία) 82-71

Παρασκευή, 27 Μαρτίου

Παναθηναϊκός–Μονακό (Μονακό) 107-97

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)–Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 82-92

Μπασκόνια (Ισπανία)–Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 118-109

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)–Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 92-88 -παρ. (75-75κ.α.)

Παρτιζάν (Σερβία)–Βαλένθια (Ισπανία) 110-104 -β΄ παρ. (84-84κ.α. 97-97 α΄ παρ.)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Φενερμπαχτσέ  23-11

Ολυμπιακός  22-12

Ρεάλ Μαδρίτης  22-12

Βαλένθια  21-13

Χάποελ Τελ Αβίβ  20-13

Ζαλγκίρις Κάουνας  20-14

Παναθηναϊκός  20-14

Μπαρτσελόνα  20-14

Μονακό  19-15

Ερυθρός Αστέρας  19-15

Μακάμπι Τελ Αβίβ  17-16

Ντουμπάι  17-17

Αρμάνι Μιλάνο  17-17

Μπάγερν Μονάχου  14-20

Παρτιζάν  14-20

Βίρτους Μπολόνια  13-20

Παρί  12-21

Αναντολού Εφές  10-24

Μπασκόνια  10-24

Βιλερμπάν  8-26

Επόμενη αγωνιστική (35η)

Τετάρτη 01 Απριλίου

20:00: Μπάγερν-Φενέρμπαχτσε

Πέμπτη 02 Απριλίου

20:00: Ζάλγκιρις-Μπαρτσελόνα
20:00: Χάποελ Τελ Αβίβ-Παναθηναϊκός AKTOR
21:00: Ερυθρός Αστέρας-Παρτίζαν
21:00: Dubai Basketball-Μονακό
21:45: Παρί-Αρμάνι Μιλάνο
22:00: Μακάμπι Τελ Αβίβ-Αναντολού Εφές

Παρασκευή 03 Μαρτίου

21:00: Βιλερμπάν-Ολυμπιακός
21:30: Βίρτους Μπολόνια-Βαλένθια
21:30: Μπασκόνια-Ρεάλ Μαδρίτης



