Euroleague: Στην 7η θέση ο Παναθηναϊκός AKTOR, μία νίκη απ' το πλεονέκτημα - Η βαθμολογία

Οnsports Team

Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της EuroLeague μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR απέναντι στη Μονακό, στο πλαίσιο της 34ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR συνέχισε την ανοδική του πορεία στη EuroLeague, επικρατώντας της Μονακό με 107-97 στο Telekom Center Athens και φτάνοντας τις τέσσερις διαδοχικές νίκες στη regular season.

Με αυτό το αποτέλεσμα, το σύνολο του Εργκίν Άταμαν ανέβασε το ρεκόρ του στο 20-14 και παραμένει σε τροχιά για την καλύτερη δυνατή θέση στην κατάταξη, καθώς απομένουν ακόμη τέσσερις αγωνιστικές μέχρι την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου.

Αποτελέσματα - 34η αγωνιστική

Παρί (Γαλλία)–Ολυμπιακός 87-104

Πέμπτη, 26 Μαρτίου

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Ντουμπάι (ΗΑΕ) 104-100 -παρ. (88-88κ.α.)

Αρμάνι Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)–Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 103-87

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)–Βιλερμπάν (Γαλλία) 93-83

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)–Αναντολού Εφές (Τουρκία) 82-71

Παρασκευή, 27 Μαρτίου

Παναθηναϊκός–Μονακό (Μονακό) 107-97

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)–Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 82-92

Μπασκόνια (Ισπανία)–Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 118-109

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)–Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 92-88 -παρ. (75-75κ.α.)

Παρτιζάν (Σερβία)–Βαλένθια (Ισπανία) 110-104 -β΄ παρ. (84-84κ.α. 97-97 α΄ παρ.)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Φενερμπαχτσέ 23-11

Ολυμπιακός 22-12

Ρεάλ Μαδρίτης 22-12

Βαλένθια 21-13

Χάποελ Τελ Αβίβ 20-13

Ζαλγκίρις Κάουνας 20-14

Παναθηναϊκός 20-14

Μπαρτσελόνα 20-14

Μονακό 19-15

Ερυθρός Αστέρας 19-15

Μακάμπι Τελ Αβίβ 17-16

Ντουμπάι 17-17

Αρμάνι Μιλάνο 17-17

Μπάγερν Μονάχου 14-20

Παρτιζάν 14-20

Βίρτους Μπολόνια 13-20

Παρί 12-21

Αναντολού Εφές 10-24

Μπασκόνια 10-24

Βιλερμπάν 8-26

Επόμενη αγωνιστική (35η)

Τετάρτη 01 Απριλίου

20:00: Μπάγερν-Φενέρμπαχτσε

Πέμπτη 02 Απριλίου

20:00: Ζάλγκιρις-Μπαρτσελόνα

20:00: Χάποελ Τελ Αβίβ-Παναθηναϊκός AKTOR

21:00: Ερυθρός Αστέρας-Παρτίζαν

21:00: Dubai Basketball-Μονακό

21:45: Παρί-Αρμάνι Μιλάνο

22:00: Μακάμπι Τελ Αβίβ-Αναντολού Εφές

Παρασκευή 03 Μαρτίου

21:00: Βιλερμπάν-Ολυμπιακός

21:30: Βίρτους Μπολόνια-Βαλένθια

21:30: Μπασκόνια-Ρεάλ Μαδρίτης