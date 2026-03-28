Euroleague: Στην 7η θέση ο Παναθηναϊκός AKTOR, μία νίκη απ' το πλεονέκτημα - Η βαθμολογία
Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της EuroLeague μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR απέναντι στη Μονακό, στο πλαίσιο της 34ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου.
Ο Παναθηναϊκός AKTOR συνέχισε την ανοδική του πορεία στη EuroLeague, επικρατώντας της Μονακό με 107-97 στο Telekom Center Athens και φτάνοντας τις τέσσερις διαδοχικές νίκες στη regular season.
Με αυτό το αποτέλεσμα, το σύνολο του Εργκίν Άταμαν ανέβασε το ρεκόρ του στο 20-14 και παραμένει σε τροχιά για την καλύτερη δυνατή θέση στην κατάταξη, καθώς απομένουν ακόμη τέσσερις αγωνιστικές μέχρι την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου.
Αποτελέσματα - 34η αγωνιστική
Παρί (Γαλλία)–Ολυμπιακός 87-104
Πέμπτη, 26 Μαρτίου
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Ντουμπάι (ΗΑΕ) 104-100 -παρ. (88-88κ.α.)
Αρμάνι Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)–Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 103-87
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)–Βιλερμπάν (Γαλλία) 93-83
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)–Αναντολού Εφές (Τουρκία) 82-71
Παρασκευή, 27 Μαρτίου
Παναθηναϊκός–Μονακό (Μονακό) 107-97
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)–Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 82-92
Μπασκόνια (Ισπανία)–Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 118-109
Μπαρτσελόνα (Ισπανία)–Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 92-88 -παρ. (75-75κ.α.)
Παρτιζάν (Σερβία)–Βαλένθια (Ισπανία) 110-104 -β΄ παρ. (84-84κ.α. 97-97 α΄ παρ.)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Φενερμπαχτσέ 23-11
Ολυμπιακός 22-12
Ρεάλ Μαδρίτης 22-12
Βαλένθια 21-13
Χάποελ Τελ Αβίβ 20-13
Ζαλγκίρις Κάουνας 20-14
Παναθηναϊκός 20-14
Μπαρτσελόνα 20-14
Μονακό 19-15
Ερυθρός Αστέρας 19-15
Μακάμπι Τελ Αβίβ 17-16
Ντουμπάι 17-17
Αρμάνι Μιλάνο 17-17
Μπάγερν Μονάχου 14-20
Παρτιζάν 14-20
Βίρτους Μπολόνια 13-20
Παρί 12-21
Αναντολού Εφές 10-24
Μπασκόνια 10-24
Βιλερμπάν 8-26
Επόμενη αγωνιστική (35η)
Τετάρτη 01 Απριλίου
20:00: Μπάγερν-Φενέρμπαχτσε
Πέμπτη 02 Απριλίου
20:00: Ζάλγκιρις-Μπαρτσελόνα
20:00: Χάποελ Τελ Αβίβ-Παναθηναϊκός AKTOR
21:00: Ερυθρός Αστέρας-Παρτίζαν
21:00: Dubai Basketball-Μονακό
21:45: Παρί-Αρμάνι Μιλάνο
22:00: Μακάμπι Τελ Αβίβ-Αναντολού Εφές
Παρασκευή 03 Μαρτίου
21:00: Βιλερμπάν-Ολυμπιακός
21:30: Βίρτους Μπολόνια-Βαλένθια
21:30: Μπασκόνια-Ρεάλ Μαδρίτης