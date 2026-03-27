Παναθηναϊκός AKTOR: Στο νοσοκομείο μετά το ματς ο Χουάντσο

Με πόνους στο στομάχι αγωνίστηκε ο Ισπανός φόργουορντ και μετά το τέλος του αγώνα έφυγε για το νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθεί σε εξετάσεις.

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ είχε καλή απόδοση στο ματς με τη Μονακό και βοήθησε σημαντικά τον Παναθηναϊκό AKTOR να πάρει νίκη και διαφορά. Ο Ισπανός μάλιστα, αγωνίστηκε με πόνους στο στομάχι. Οι οποίοι τον επηρέαζαν στις προσπάθειές του.

Μόλις ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση οι πόνοι δεν είχαν υποχωρήσει και έτσι έφυγε για το νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθεί σε εξετάσεις. Για να διαπιστωθεί από τι προκαλούνται οι πόνοι.