Παναθηναϊκός AKTOR - Μονακό: Τέταρτος «τελικός», ίδιος στόχος - Η ώρα και το κανάλι

Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται στο κατάμεστο Telekom Center Athens τη Μονακό, για την 34η αγωνιστική της EuroLeague.

Η 34η αγωνιστική της EuroLeague ολοκληρώνεται το βράδυ της Παρασκευής (27/3) και το ενδιαφέρον από ελληνικής πλευράς στρέφεται αποκλειστικά στο T-Center και στον αγώνα Παναθηναϊκός AKTOR – Μονακό (27/3, 21:15), καθώς ο Ολυμπιακός έχει εκπληρώσει νωρίτερα (10/3) και νικηφόρα την υποχρέωση του απέναντι στην Παρί.

Οι «πράσινοι» θέλουν να επεκτείνουν το νικηφόρο σερί που «τρέχουν», έχοντας πάρει τους προηγούμενους τρεις τελικούς με Ζαλγκίρις κι Ερυθρό Αστέρα στην Αθήνα και την Ντουμπάι στο Σαράγεβο.

Αν τα καταφέρουν θα κάνουν ένα ακόμα βήμα προς την είσοδο στην πρώτη εξάδα και την εξασφάλιση της συμμετοχής στα playoffs, πριν την τριάδα των εκτός έδρας αγώνων με Χάποελ, Μπαρτσελόνα και Βαλένθια, που θα κρίνει οριστικά τα πάντα.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν βρίσκεται σε καλή κατάσταση και επιβιώνει τον τελευταίο ένα μήνα κυρίως χάρη στις επιθετικές της αρετές, αλλά κόντρα στη Μονακό θα πρέπει να επιστρατεύσει σκληράδα στην άμυνα και έλεγχο των ριμπάουντ.

Άλλωστε, η ομάδα του Μανουτσάρ Μαρκοϊσβίλι μοιάζει απελευθερωμένη μετά την αποχώρηση του Βασίλη Σπανούλη και μετράει κι αυτή με τη σειρά της 3 σερί επιτυχίες και είναι ισόβαθμη με τον Παναθηναϊκό και «ζωντανή» στην προσπάθεια να παραμείνει στην πρώτη δεκάδα.

Ειδικά στα δύο τελευταία ματς με την Εφές στην Κωνσταντινούπολη και την Μιλάνο στο Μόντε Κάρλο έχει βγάλει ένα σπουδαίο μαχητικό πνεύμα, κάνοντας σπουδαία ανατροπές στα τελευταία λεπτά των αναμετρήσεων. Παρότι συνεχίζει να παίζει με μόλις 9 παίκτες από τον Ολυμπιακό (νίκη στον πόντο) και μετά, είναι πολύ σκληρή αμυντικά, πιέζει πάνω στην μπάλα και παίζει απελευθερωμένα στην επίθεση, με οργανωτές τους Οκόμπο και Στραζέλ.

Ο Παναθηναϊκός, βέβαια, έχει τα δικά του προβλήματα να αντιμετωπίσει. Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος τέθηκε νοκ άουτ με θλάση στον οπίσθιο μηριαίο, λίγο πριν το τέλος της προπόνησης της Πέμπτης (26/3), ενώ εξαιρετικά αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Τζέριαν Γκραντ, ο οποίος μετράει 115 σερί συμμετοχές στην EuroLeague από τότε που αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2023, χωρίς να έχει χάσει ούτε ένα ματς!

Διαιτητές της αναμέτρησης έχουν οριστεί οι Ίλια Μπελόσεβιτς (Σερβία), Εμίλιο Πέρεθ (Ισπανία) και Κρίσταπς Κονσταντίνοφς (Λετονία).

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 34ης αγωνιστικής:

Τρίτη 10 Μαρτίου

Παρί – Ολυμπιακός 87-104

Πέμπτη 26 Μαρτίου

Αρμάνι Μιλάνο-Βίρτους Μπολόνια 103-87

Μπάγερν Μονάχου-Βιλερμπάν 93-83

Μακάμπι Τελ Αβίβ-Dubai Basketball 104-100

Ρεάλ Μαδρίτης-Αναντολού Εφές 82-71

Παρασκευή 27 Μαρτίου

19:45 Φενέρμπαχτσε-Ζάλγκιρις Novasports4

21:15 Παναθηναϊκός AKTOR-Μονακό Novasports Prime

21:30 Παρτίζαν-Βαλένθια Novasports2

21:30 Μπαρτσελόνα-Ερυθρός Αστέρας Novasports5

21:30 Μπασκόνια-Χάποελ Τελ Αβίβ Novasports6