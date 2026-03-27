Μονακό: Στην Αθήνα ο Μίροτιτς, δοκιμάζει πριν το τζάμπολ με τον Παναθηναϊκό

Ανατροπή με τον Νίκολα Μίροτιτς, ο οποίος ταξίδεψε στην Αθήνα κι έχει πιθανότητες να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση.

Στην Αθήνα βρίσκεται τελικά ο Νίκολα Μίροτιτς μαζί με την αποστολή της Μονακό, ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό AKTOR για την 34η αγωνιστική της Euroleague.

Παρά τα αρχικά ρεπορτάζ που ήθελαν τον Μαυροβούνιο φόργουορντ να μένει στο Μόντε Κάρλο, εν τέλει δείχνει να έχει ξεπεράσει το πρόβλημα πελματιαίας απονευρωσίτιδας που τον ταλαιπώρησε το τελευταίο διάστημα και ακολούθησε την ομάδα του Πριγκιπάτου στην Ελλάδα.

Ο Μίροτιτς θα δοκιμάσει το πόδι του στο shootaround πριν από το τζάμπολ, ώστε να διαπιστωθεί αν είναι σε θέση να αγωνιστεί. Οι τελευταίες προπονήσεις στις οποίες συμμετείχε δίνουν αισιοδοξία, χωρίς όμως να υπάρχει οριστική απόφαση.

Μονακό και Παναθηναϊκός βρίσκονται ισόβαθμοι με ρεκόρ 19-14, ενώ τη φετινή σεζόν, ο έμπειρος φόργουορντ έχει κατά μέσο όρο 10,9 πόντους, 4,5 ριμπάουντ και 1,4 ασίστ.