Παναθηναϊκός AKTOR - Μονακό: Με 9 διαθέσιμους παίκτες η ομάδα του Πριγκιπάτου

Αποδεκατισμένη για ένα ακόμα ματς η Μονακό, καθώς θα παρουσιαστεί στο «Telekom Center Athens» με 9 παίκτες.

Ο Παναθηναϊκός έχει προβλήματα της τελευταίας στιγμής ενόψει της αναμέτρησης με την Μονακό, αλλά και η ομάδα του Μανουτσάρ Μαρκοϊσβίλι συνεχίζει να αντιμετωπίζει σημαντικές απουσίες.

Ως γνωστόν έχει μείνει εδώ και καιρό με μόλις 11 διαθέσιμους παίκτες, εκ των οποίων δεν υπολογίζονται ξανά οι τραυματίες Μάικ Τζέιμς και Νίκολα Μίροτιτς.

Αυτό σημαίνει πως για τρίτο σερί ματς θα παρουσιαστεί με... εννιάδα και συγκεκριμένα με τους Έλι Οκόμπο, Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ, Ντάνιελ Τάις, Άλφα Ντιαλό, Κεβάριους Χέιζ, Τέρι Τάρπεϊ, Τζουχάν Μπεγκαριν, Νεμάνια Νέντοβιτς και Μαθιου Στράζελ.

Βέβαια, η Μονακό προέρχεται από τρεις σερί νίκες, καθώς έχει κερδίσει κατά σειρά τον Ολυμπιακό εντός (81-80), την Εφές εκτός (93-98) και την Αρμάνι Μιλάνο εντός (90-85).