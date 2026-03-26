Παναθηναϊκός – Μονακό, Μαρκοϊσβίλι: «Γνωρίζουμε την ατμόσφαιρα στο Τelekom Center Athens»
Οnsports team 26 Μαρτίου 2026, 20:48
Ο προπονητής της Μονακό, Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι μίλησε για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό και στάθηκε στην ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλοι του «τριφυλλιού» στο Telekom Center Athens.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μονακό στο πλαίσιο της 34ης αγωνιστικής της Euroleague.

Ο τεχνικός των Μονεγάσκων στις δηλώσεις του στάθηκε στην ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλοι των «πράσινων» στο «T-Center», ενώ αναφέρθηκε και στις τρεις σερί νίκες που έχει πετύχει η ομάδα του.

Οι δηλώσεις του Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι

«Από τον τρόπο που οι παίκτες αγωνίζονται και δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό, δεν μπορώ να ζητήσω περισσότερα. Δεν έχουμε κάνει υπολογισμούς για το πόσους αγώνες ακόμα πρέπει να κερδίσουμε. Θα προσπαθήσουμε να ανταγωνιστούμε τον Παναθηναϊκό. Έχουμε ένα σερί τριών νικών, οπότε αναμένεται να αποδώσουμε καλά. Θα υπάρχει μεγάλη ένταση. Γνωρίζουμε επίσης την ατμόσφαιρα σε αυτό το γήπεδο. Πηγαίνουμε εκεί με σκληρή νοοτροπία και είμαστε έτοιμοι να παλέψουμε για 40 λεπτά».



