Βαλένθια: Νοκ άουτ ο Μοντέρο με πρόβλημα στο χέρι από το φάουλ του Φουρνιέ

Σοβαρό πρόβλημα στη Βαλένθια ενόψει της αναμέτρησης με την Παρτίζαν για την 34η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Ζαν Μοντέρο κέρδισε το φάουλ από τον Εβάν Φουρνιέ στα τελευταία δευτερόλεπτα της αναμέτρησης ανάμεσα στη Βαλένθια με τον Ολυμπιακό, αλλά του κόστισε αρκετά.

Ο Δομινικανός γκαρντ τραυματίστηκε από τη σφοδρότητα του χτυπήματος (φάση για την οποία οι Πειραιώτες έλεγαν πως... δεν ήταν καν φάουλ!), με αποτέλεσμα ο νεαρός ΝτεΛαρέα να εκτελέσει τις καθοριστικές βολές.

Ο Μοντέρο, ωστόσο, έχει σοβαρό πρόβλημα. Όπως αναφέρει δημοσίευμα της Superdeporte.es, ο 23χρονος δεν θα ταξιδέψει στο Βελιγράδι για τον αγώνα με την Παρτιζάν (27/3), ενώ πιθανότατα θα είναι εκτός και στο ματς της Κυριακής (29/3) με την Μπούργος για το ισπανικό πρωτάθλημα.

«Ο τραυματισμός σημειώθηκε στο απαιτητικό παιχνίδι της Euroleague απέναντι στον Ολυμπιακό, που η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ πέτυχε μια νίκη μεγάλης αγωνιστικής σημασίας, αλλά πλήρωσε το τίμημα με αυτή την απουσία.

Ο Δομινικανός αναγκάστηκε να αποχωρήσει μετά από ένα καθαρό φάουλ στην τελευταία επίθεση της Βαλένθια στην προσπάθεια για ανατροπή. Τη θέση του πήρε ο Σέρχιο ντε Λαρέα, ο οποίος ευστόχησε στις δύο βολές και χάρισε τη νίκη στους Ισπανούς», αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα.