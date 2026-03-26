Ολυμπιακός: Sold out η αναμέτρηση με τη Ρεάλ
Οnsports Τeam 26 Μαρτίου 2026, 12:39
EUROLEAGUE

Ολυμπιακός: Sold out η αναμέτρηση με τη Ρεάλ

Η ομάδα του Ολυμπιακού ανακοίνωσε πως τα εισιτήρια για το ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης εξαντλήθηκαν. 

Μετά την εκτός έδρας ήττα από τη Βαλένθια ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για την επιστροφή του στο ΣΕΦ και το παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης όπου θα έχει τη δυναμική συμπαράσταση του κόσμου του, με την διοίκηση των "ερυθρόλευκων" να ανακοινώνει sold out. 

«Και στον αγώνα με την Ρεάλ Μαδρίτης το ΣΕΦ θα είναι γεμάτο! Τα εισιτήρια για την αναμέτρηση της 36ης αγωνιστικής (07/04, 21.15) της Ευρωλίγκα με την Ισπανική ομάδα εξαντλήθηκαν! Σας ευχαριστούμε από καρδιάς» αναφέρεται στην ανάρτηση που έγινε στα social media της ομάδας του Πειραιά. 



