Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Βαλένθια: Νίκησε τον Ολυμπιακό και ανανέωσε ο Μαρτίνεθ!
INTIME SPORTS
Onsports Team 25 Μαρτίου 2026, 13:15
Ο Πέδρο Μαρτίνεθ θα παραμείνει στον πάγκο της Βαλένθια μέχρι το 2028, με τον ισπανικό σύλλογο να ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας τους έως το τέλος της σεζόν 2027-28.

Η τρέχουσα χρονιά αποτελεί την τέταρτη θητεία του στην ομάδα, με τον ίδιο να κατέχει ήδη το ρεκόρ για τα περισσότερα παιχνίδια (251) και τις περισσότερες νίκες (184) στην ιστορία της Βαλένθια.

Παράλληλα, έχει γράψει το όνομά του στην ιστορία του συλλόγου ως ο πρώτος προπονητής που κατακτά δύο τίτλους, οδηγώντας την ομάδα στο πρωτάθλημα τη σεζόν 2016-17 και στο Supercup το 2025.

Συνολικά, ο απολογισμός του στον πάγκο της Βαλένθια είναι 184 νίκες και 67 ήττες, με ποσοστό επιτυχίας 73,3%, το οποίο αποτελεί το υψηλότερο στην ιστορία της ομάδας.

Μάλιστα, η ανακοίνωση της παραμονής του Πέδρο Μαρτίνεθ στον πάγκο των «νυχτερίδων» ήρθε μερικές ώρες μετά τη νίκη των Ισπανών κόντρα στον Ολυμπιακό 85-84, η οποία προκάλεσε έντονη αναστάτωση στους Ίβηρες ελέω της διαιτησίας υπέρ των «ερυθρόλευκων».



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Μεταγραφές, Λεβαδειακός: «Έδεσε» Τσάπρα μέχρι το 2030
18 λεπτά πριν Μεταγραφές, Λεβαδειακός: «Έδεσε» Τσάπρα μέχρι το 2030
EUROLEAGUE
Όσμαν στο OnSports: «Τεράστια νίκη, σπουδαίοι συμπαίκτες»
43 λεπτά πριν Όσμαν στο OnSports: «Τεράστια νίκη, σπουδαίοι συμπαίκτες»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
UEFA: Το μήνυμά της για την 25 Μαρτίου με το ιστορικό Euro 2004 και το Conference του Ολυμπιακού
1 ώρα πριν UEFA: Το μήνυμά της για την 25 Μαρτίου με το ιστορικό Euro 2004 και το Conference του Ολυμπιακού
EUROLEAGUE
Βαλένθια: Νίκησε τον Ολυμπιακό και ανανέωσε ο Μαρτίνεθ!
2 ώρες πριν Βαλένθια: Νίκησε τον Ολυμπιακό και ανανέωσε ο Μαρτίνεθ!
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved