Βαλένθια: Νίκησε τον Ολυμπιακό και ανανέωσε ο Μαρτίνεθ!

Ο Πέδρο Μαρτίνεθ θα παραμείνει στον πάγκο της Βαλένθια μέχρι το 2028, με τον ισπανικό σύλλογο να ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας τους έως το τέλος της σεζόν 2027-28.

Η τρέχουσα χρονιά αποτελεί την τέταρτη θητεία του στην ομάδα, με τον ίδιο να κατέχει ήδη το ρεκόρ για τα περισσότερα παιχνίδια (251) και τις περισσότερες νίκες (184) στην ιστορία της Βαλένθια.

Παράλληλα, έχει γράψει το όνομά του στην ιστορία του συλλόγου ως ο πρώτος προπονητής που κατακτά δύο τίτλους, οδηγώντας την ομάδα στο πρωτάθλημα τη σεζόν 2016-17 και στο Supercup το 2025.

Συνολικά, ο απολογισμός του στον πάγκο της Βαλένθια είναι 184 νίκες και 67 ήττες, με ποσοστό επιτυχίας 73,3%, το οποίο αποτελεί το υψηλότερο στην ιστορία της ομάδας.

Μάλιστα, η ανακοίνωση της παραμονής του Πέδρο Μαρτίνεθ στον πάγκο των «νυχτερίδων» ήρθε μερικές ώρες μετά τη νίκη των Ισπανών κόντρα στον Ολυμπιακό 85-84, η οποία προκάλεσε έντονη αναστάτωση στους Ίβηρες ελέω της διαιτησίας υπέρ των «ερυθρόλευκων».