Euroleague: Άγριο κράξιμο των Ισπανών για τη διαιτησία με Ολυμπιακό - «Μαφία! Ούτε με 8 κέρδισαν»
Onsports Team 25 Μαρτίου 2026, 08:53
EUROLEAGUE / Βαλένθια / Ολυμπιακός

Euroleague: Άγριο κράξιμο των Ισπανών για τη διαιτησία με Ολυμπιακό - «Μαφία! Ούτε με 8 κέρδισαν»

Έντονη είναι η δυσαρέσκεια που επικρατεί από το βράδυ της Τρίτης (24/03) στην Ισπανία, αναφορικά με τις διαιτητικές αποφάσεις στη νίκη 85-84 της Βαλένθια επί του Ολυμπιακού.

Στα social media επικράτησε έντονη αναστάτωση τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά τη λήξη της αναμέτρησης, με τους Ισπανούς να διαμαρτύρονται έντονα για τη διαιτησία στο παιχνίδι απέναντι στους Πειραιώτες.

Ιδιαίτερα οι μηδενικές βολές έναντι των 14 του πρώτου ημιχρόνου αποτέλεσαν σημείο έντονης κριτικής, προκαλώντας αντιδράσεις και στρέφοντας τα πυρά, μεταξύ άλλων, και προς τον αρχιδιαιτητή Ντάνιελ Ιερεθουέλο.

Μερικά από τα σχόλια των Ισπανών στα social media:

«Είχα καιρό να δω ΤΟΣΟ ΝΤΡΟΠΙΑΣΤΙΚΗ διαιτησία όσο αυτή που μόλις υπέστη η Βαλένθια εναντίον του Ολυμπιακού. Και ΚΕΡΔΙΣΕ. Πρέπει να το πούμε αυτό, γιατί η καταγγελία έχει μεγαλύτερη αξία όταν κερδίζει.

85-84 με δύο βολές και ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ του Sergio De Larrea. ΑΞΕΧΑΣΤΟ».

 

«Τι διαιτησία υποφέρει η Βαλένθια απέναντι στη μαφία του Ολυμπιακού…»

 

«Εβάν Φουρνιέ, ο Ολυμπιακός είναι μια πολύ καλή ομάδα· δεν χρειάζεται τη βοήθεια των διαιτητών που είχατε σήμερα. Επιπλέον, τραυματίσατε έναν συνάδελφο σας, δεν ντρέπεστε καθόλου;».

 

«Ειδικά στις νίκες είναι που αυτές οι διαιτητικές ληστείες πρέπει να καταγγέλλονται...»

 

«Ακόμα και με 8 παίκτες, δεν μπόρεσαν να νικήσουν την Βαλένθια, η οποία κέρδισε έναν φανταστικό αγώνα εναντίον ενός άμεσου ανταγωνιστή για τα playoff της Euroleague.

Απολύτως εκπληκτική εμφάνιση από την ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ. Πρώτη φορά στην ιστορία νίκησαν τον Ολυμπιακό στη Βαλένθια. Αναμφίβολα η καλύτερη ομάδα στην ιστορία του συλλόγου. Μια πραγματική απόλαυση».

 

«Ο Ντάνιελ Ιερεθουέλο, επικεφαλής των διαιτητών της Euroleague, το βλέπει αυτό και δεν ντρέπεται για την απόδοση των Μιλάν Νέντοβιτς, Μίλος Κολγιένσιτς και Κριστάπς Κοσταντίνοφς σε αυτό το πρώτο ημίχρονο; Είναι ντροπή».

 

«Η νίκη σήμερα μετά την απόδοση των τριών διαιτητών, είναι σίγουρα το μεγαλύτερο θαύμα στην ιστορία της Βαλένθια».

 

«Η ληστεία που διαπράττει σήμερα η ομάδα του Πειραιά είναι εξωφρενικά σκανδαλώδης. Δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο».



