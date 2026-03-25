Euroleague: Άγριο κράξιμο των Ισπανών για τη διαιτησία με Ολυμπιακό - «Μαφία! Ούτε με 8 κέρδισαν»

Έντονη είναι η δυσαρέσκεια που επικρατεί από το βράδυ της Τρίτης (24/03) στην Ισπανία, αναφορικά με τις διαιτητικές αποφάσεις στη νίκη 85-84 της Βαλένθια επί του Ολυμπιακού.

Στα social media επικράτησε έντονη αναστάτωση τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά τη λήξη της αναμέτρησης, με τους Ισπανούς να διαμαρτύρονται έντονα για τη διαιτησία στο παιχνίδι απέναντι στους Πειραιώτες.

Ιδιαίτερα οι μηδενικές βολές έναντι των 14 του πρώτου ημιχρόνου αποτέλεσαν σημείο έντονης κριτικής, προκαλώντας αντιδράσεις και στρέφοντας τα πυρά, μεταξύ άλλων, και προς τον αρχιδιαιτητή Ντάνιελ Ιερεθουέλο.

Μερικά από τα σχόλια των Ισπανών στα social media:

«Είχα καιρό να δω ΤΟΣΟ ΝΤΡΟΠΙΑΣΤΙΚΗ διαιτησία όσο αυτή που μόλις υπέστη η Βαλένθια εναντίον του Ολυμπιακού. Και ΚΕΡΔΙΣΕ. Πρέπει να το πούμε αυτό, γιατί η καταγγελία έχει μεγαλύτερη αξία όταν κερδίζει.

85-84 με δύο βολές και ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ του Sergio De Larrea. ΑΞΕΧΑΣΤΟ».

Hacía tiempo que no veía un arbitraje TAN VERGONZOSO como el que acaba de sufrir @valenciabasket contra Olympiakos.



Y HA GANADO. Hay que decirlo porque ganando tiene más valor la denuncia.



85-84 con dos tiros libres y LA PERSONALIDAD DE Sergio De Larrea.



INOLVIDABLE. — FranGuaita (@FranGuaitaSER) March 24, 2026

«Τι διαιτησία υποφέρει η Βαλένθια απέναντι στη μαφία του Ολυμπιακού…»

Vaya arbitraje está sufriendo Valencia Basket ante la mafia de Olympiacos…#Euroleague — Ander Navarro (@andernavav) March 24, 2026

«Εβάν Φουρνιέ, ο Ολυμπιακός είναι μια πολύ καλή ομάδα· δεν χρειάζεται τη βοήθεια των διαιτητών που είχατε σήμερα. Επιπλέον, τραυματίσατε έναν συνάδελφο σας, δεν ντρέπεστε καθόλου;».

@EvanFourmizz Olympiacos is a very good team; they don't need the help from the referees that you guys had today. On top of that, you've injured a fellow professional—don't you have any shame? — Javi Sanz Palomares (@JaviSanz88) March 24, 2026

«Ειδικά στις νίκες είναι που αυτές οι διαιτητικές ληστείες πρέπει να καταγγέλλονται...»

«Ακόμα και με 8 παίκτες, δεν μπόρεσαν να νικήσουν την Βαλένθια, η οποία κέρδισε έναν φανταστικό αγώνα εναντίον ενός άμεσου ανταγωνιστή για τα playoff της Euroleague.

Απολύτως εκπληκτική εμφάνιση από την ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ. Πρώτη φορά στην ιστορία νίκησαν τον Ολυμπιακό στη Βαλένθια. Αναμφίβολα η καλύτερη ομάδα στην ιστορία του συλλόγου. Μια πραγματική απόλαυση».

? Ni contra 8 han podido con @valenciabasket que gana un partidazo ante un rival directo por el playoff de @EuroLeague. Absolutamente impresionante el partido de los de Pedro Martínez. Primera vez en la historia que vence en Valencia a Olympiacos. El mejor equipo de la historia… pic.twitter.com/Wq8fsOPyDv — Álex Domínguez (@AlexDominguezTW) March 24, 2026

«Ο Ντάνιελ Ιερεθουέλο, επικεφαλής των διαιτητών της Euroleague, το βλέπει αυτό και δεν ντρέπεται για την απόδοση των Μιλάν Νέντοβιτς, Μίλος Κολγιένσιτς και Κριστάπς Κοσταντίνοφς σε αυτό το πρώτο ημίχρονο; Είναι ντροπή».

A Daniel Hierrezuelo, jefe de los árbitros de la @EuroLeague, ve esto y no le da vergüenza la actuación de Milan Nedovic, Milos Koljensic y Kristaps Kostantinovs en esta primera mitad? Es una vergüenza — deri (@derimansito) March 24, 2026

«Η νίκη σήμερα μετά την απόδοση των τριών διαιτητών, είναι σίγουρα το μεγαλύτερο θαύμα στην ιστορία της Βαλένθια».

Ganar hoy después de la actuación de los 3 de gris es seguramente el mayor milagro de Valencia Basket en toda su historia. — vicentbsport (@vicentbsport) March 24, 2026

«Η ληστεία που διαπράττει σήμερα η ομάδα του Πειραιά είναι εξωφρενικά σκανδαλώδης. Δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο».